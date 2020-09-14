Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко заявил, что заявление Виктора Чумака об отмене решения САП о закрытии дела «Роттердам+» подано некорректно, и призвал его явится в суд для выяснения своего статуса в этом процессе.

Об этом он сообщил в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда 14 сентября.

"Жалоба подана не заявителем в уголовном производстве, как это предусмотрено действующим законодательством, а его представителем...Если мы исходим из того, что Чумак является заявителем, то без его участия дело действительно не может рассматриваться", - отметил адвокат.

Следственная судья отложила рассмотрение дела, ссылаясь, в том числе, на «правовую неопределенность» в отношении статуса Чумака в этом процессе.

"В связи с тем, что возникла действительно правовая неопределенность вопроса относительно именно господина Чумака, его позиции к жалобе адвоката Гаврилюк, которая в соответствии с документами является его представителем...откладывается рассмотрение дела до 9:30 23 сентября", - постановила следственная судья Екатерина Широкая.

Чумак уже дважды не явился в суд по своему заявлению, в котором требует пересмотреть решение САП о закрытии дела из-за отсутствия состава преступления в действии подозреваемых лиц.

По словам стороны защиты, срок для рассмотрения жалобы на решение САП о закрытии дела уже истек.

"Процессуальный кодекс предусматривает 5-дневный срок для рассмотрения такого рода жалоб. 5-дневный срок, насколько нам известно, истек еще 7 сентября. Сейчас дело продолжается", - отметила по результатам судебного заседания адвокат Ирина Одинец.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам +» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Ранее сообщалось, что срок досудебного расследования по делу «Роттердам +» истек 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.