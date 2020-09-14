Особенно это касается стран с небольшим бюджетом, которые уже имели финансовые проблемы, а ЕС объединил усилия и протянул руку помощи странам, которые не являются членами, включая Украину.

Однако финансовая помощь не только предназначена для ликвидации негативных последствий пандемии, но также направлена на проведение определенных реформ в государственном секторе.

Об этом пишет Lenta.UA со ссылкой на eupoliticalreport.

Среди требований, предъявляемых Европейской Комиссией к украинскому правительству, были определенные правила управления государственными финансами, укрепления верховенства права в стране, осуществление судебной реформы, конкуренция на рынке газа, улучшение делового климата и управления государственными предприятиями. Общий объем кредитного финансирования составил 1,2 млрд евро. Вице-президент Европейской комиссии, осуществляющий надзор за экономическим блоком, Вальдис Домбровскис сказал: "Эти программы макроэкономической поддержки будут предоставляться на выгодных условиях на основе подписанных меморандумов о взаимопонимании, которые определяют конкретные обязательства по реформированию".

В связи с этим следует учесть современную ситуацию с государственным бюджетом Украины. Ситуация вызывает беспокойство, поскольку Государственная казначейская служба Украины опубликовала информацию о запланированных доходах и сообщила, что в январе-августе 2020 доходы в государственный бюджет ожидаются на 20 млрд., или на 3,8% меньше запланированных. Также сообщалось, что государственный бюджет за этот период был выполнен с дефицитом более 51 млрд грн. В то же время Министерство финансов Украины сообщает, что государственный бюджет на следующий год может содержать дефицит в 6% ВВП.

Роман Ермоличев, заместитель министра финансов, заявил: "Государственный бюджет еще не сформирован полностью. Консультации продолжаются. В то же время мы должны учитывать нестабильную экономическую ситуацию в стране. Так, предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022 году и 3% в 2023 году. В этом году он на уровне 7,5% ВВП ".

Возникает логичный вопрос о том, как правительство покроет показатели дефицита и обеспечит баланс расходов и доходов. В этом контексте важно следить за тем, что власть и президент Украины Владимир Зеленский будут делать для стабилизации ситуации.

Зеленского критикуют за желание приватизировать такие стратегические предприятия, как центрального почтового оператора "Укрпочта", который, в свою очередь, делает все возможное для усиления своей монополии на рынке. Большое беспокойство вызывает тенденция монополизации международных почтовых перевозок, оставляя за собой исключительное право отправлять международную почту через «пункты международного почтового обмена».

Такая практика существует в некоторых странах, таких как Беларусь, Россия и Казахстан, но развитые капиталистические страны не соблюдают таких подходов, поскольку они противоречат принципу свободной конкуренции, предпосылки эффективной рыночной экономики. Как Украина, которая стремится к интеграции в ЕС, применила методы бывших советских стран и избегает европейского подхода?

Общественных дискуссий по этому поводу в публичном пространстве мало, но Наш собеседник на условиях анонимности, который имеет отношение к организации транспортных перевозок в государстве, рассказал, что действия "Укрпочты" вредят репутации президента. Также утверждается, что из-за этого резко снижаются рейтинги доверия - это также результат действий государственного оператора. У "Укрпочты" также всплывали скандалы. Например, сообщалось, что в 2020 году генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский получил зарплату почти 2 миллиона гривен.

В Верховной Раде Украины существует два полярных взгляда на решение этого вопроса. С одной стороны, Министерство финансов, которое уже много лет эффективно сотрудничает с Европейским Союзом, и Государственная таможенная служба, которая рассматривается как надежный партнер западных стран и успешно осуществляет реформы. Другое мнение предлагает народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Сова, который считает, что монополизация рынка "Укрпочтой" будет иметь положительный эффект.

Действия украинских властей вызвали определенные споры и разногласия. С одной стороны, правящая партия в парламенте Украины пытается монополизировать почтовый рынок, тогда как в других институтах есть шаги по приватизации этого актива.

Еще одним большим почтовым оператором в Украине "Новая почта", совладельцем которой является Вячеслав Климов, который был в команде Зеленского во время избирательной кампании.

Итак, каким путем идет правительство? Он развивает сотрудничество с ЕС, но вместе с этим инициирует создание отдельных монополий, противоречит всем рыночным правилам.