Член Наблюдательного совета «Укрзализныци», ответственной за борьбу с коррупцией, Сергей Лещенко «не замечает» закупку госкомпанией дизтоплива по завышенной цене. Об этом говорится в материале «Главкома» - "Укрзализныця". Принуждение к эффективности»

По информации «Главкома», члены наблюдательного совета УЗ несколько месяцев обсуждали проект консолидированного финансового плана компании, который после утверждения правительством летом текущего года был раскритикован специалистами.

В частности, гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак обратил внимание, что план не содержит ни одной конкретной цифры и показателя по операционной эффективности УЗ. Но в нем предусмотрена закупка дизтоплива для «Укрзализныци» по значительно завышенной цене, что, почему-то, «не заметил» главный антикоррупционер в Наблюдательном совете – Сергей Лещенко.

«Запланирована закупка 238 тыс. тонн дизельного топлива по среднегодовой цене 29,1 тыс. грн за тонну (с НДС), хотя средняя оптовая цена дизтоплива в 2020 году составляет менее 20 тыс. грн за тонну с НДС. Эту «диковинку» с коррупционным оттенком в упор не заметил главный борец с коррупцией на железной дороге экс-депутат Сергей Лещенко, член сразу двух комитетов – по корпоративному управлению и антикоррупции и комплайенсу», - сообщает «Главком».

По информации издания, результатом деятельности Сергея Лещенко в Наблюдательном совете за полгода является то, что он вникал в работу структур безопасности «Укрзализныци», а затем подготовил «революционное» предложение переименовать Департамент экономической безопасности в Аппарат директора по экономической безопасности «Укрзализныци». Наблюдательный совет инициативу поддержал.

«Как это поможет расследованию огромного количества уголовных дел (только в НАБУ – 21 дело на 1,1 млрд грн убытка) непонятно» - отмечается в материале.

Напомним, ранее эксдиректор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев сообщил, что Наблюдательный совет «Укрзализныци» сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. Вследствие этого, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.