ДТЭК предоставляет доступ к бесплатным курсам по энергоэффективности на онлайн-платформе energyschool.org.ua. Платформа - часть масштабного образовательного проекта ДТЭК «Энергоэффективные школы», который действует уже 8 лет и объединил более полумиллиона человек.

Проект начинался как факультативные курсы по энергоэффективности и рационального потребления для школьников. Однако тема энергоэффективности приобретает все больше актуальности в обществе, и теперь ДТЭК предоставляет открытый доступ к курсам всем, независимо от возраста. Учебные курсы одобрены Министерством образования и науки Украины и отвечают требованиям Новой украинской школы: только полезные знания, которые пригодятся в повседневной жизни.

«Благодаря проекту «Энергоэффективные школы» количество сознательных потребителей энергетических ресурсов увеличивается с каждым годом, и сегодня это уже сотни тысяч детей и взрослых. Проект «Энергоэффективные школы» распространяется на страны Восточной Европы и приобретает статус международного, что является показателем его эффективности и необходимости для молодежи», - прокомментировала Татьяна Оверина, директор по региональной политике ДТЭК Энерго.

Программа курсов разработана при поддержке ДТЭК Институтом местного развития.

«Сейчас все оказались в особых условиях, поскольку вынуждены минимизировать контакты. Но для нас это не вызов, ведь основа проекта - онлайн-платформа, которая позволяет учиться дистанционно. Наоборот, мы расширяем круг участников, привлекая в этом году учеников начальной школы к изучению нового интерактивного онлайн-курса «Мой энергоэффективный дом». Представьте себе, учебные материалы в виде комиксов, а чтобы стать лучшим - нужно выиграть в онлайн-играх. Также мы подготовили конкурсы для эко-волонтеров, дистанционные квесты и множество других соревнований с призами для всех участников», - отметил Руслан Тормосов, исполнительный директор Института местного развития.

В этом году начинается образовательный эксперимент, который продлится три года. За это время учителя 23 школ Днепропетровской области интегрируют материалы курсов «Мой энергоэффективный дом» (для 4-го класса) и «Азбука по основам жилищно-коммунального управления» (для 9-11 классов) в программы других школьных предметов. От успешности преподавания зависит внедрение Министерством образования и науки этих курсов в обязательную школьную программу.

ДТЭК системно развивает этот проект, поскольку это способствует достижению Целей устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG, которыми руководствуется компания, реализуя собственную стратегию развития.