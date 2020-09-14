Решение Кабинета министров Украины от 9 сентября о легализации монополии компании "Тедис-Украина" на табачном рынке является коррупционным и принято с нарушением Регламента КМУ, оно будет отменено судом.

Как пишет 112.ua, мнение на своей странице в Facebook высказал народный депутат от партии Слуга народа Игорь Васильев.

"Кабмин не просто принял незаконное и коррупционное решение о легализации монополии на табачном рынке. Кабмин сделал это еще и с нарушением процедуры – пункта 3 параграфа 19 собственного Регламента. Уважаемые табачные корпорации! Вы зря старались последний год. Теперь коррупционное решение Кабмина будет отменено судом как принятое в нарушение регламента и ряда других актов законодательства. Можете смело забирать назад деньги, заплаченные так называемому министру и всем его прилипалам", - написал Васильев.

Напомним, 9 сентября Кабмин принял решение о создании "единого национального оператора" та на табачном рынке Украины. Документ был подготовлен Министром экономики Игорем Петрашко. Проект решения не был включен в повестку дня заседания КМУ и был принято "с голоса". Презентовала проект заместитель министра Светлана Панаиотиди. Полный текст документа до сих пор не опубликован.

Согласно проекту решения Кабмин предоставляет статус "национального оператора на рынке табачных изделий" одному юридическому лицу. Фактически такой "национальный оператор" становится частным монополистом-оптовиком с официальным статусом. Производители сигарет должны будут продавать ему всю свою продукцию для оптовой дистрибуции.

Отбирать "оператора" будут по прописанным в постановлении критериям. Сейчас критерии прописаны так, что под них может подойти только одна компания - "Тедис-Украина".

Ранее народный депутат Александр Качура от партии СН заявлял о том, что Министр экономики Петрашко лоббировал интересы "Тэдис-Украина" и должен быть уволен.

"Кстати, Министр финансов соврал народным депутатам на заседании профильного комитета, сказал, что не голосовал за это решение. Предсмертные коррупционные заработки - токсичные!", - написал в ФБ депутат от СН Игорь Васильев.

9 сентября ФОПы, владельцы небольших торговых бизнесов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться и помешать Кабинету министров Украины принимать решение от "едином национальном операторе".

ФОПы считают, что возобновление монополии лишит десятки тысяч обычных украинских предпринимателей права свободно выбирать себе поставщика табачных изделий, конкурировать качеством услуг и сервиса, и приведет к упадку табачной отрасли.

Компания "Тедис – Украина" является фигурантом расследования Антимонопольного комитета как участник картельного сговора на украинском табачном рынке. АМКУ в октябре 2019 года заявил о том, что "Тедис – Украина", а также 4 крупнейших производителя сигарет – украинские филиалы транснациональных табачных корпораций Филип Моррис, JTI, Империал Тобакко и Бритиш Американ Тобакко вступили в картельный сговор о продавали до 100% произведенной продукции исключительно "Тедис-Украина".

Антимонопольный комитет оштрафовал участников картельного сговора на 6,5 миллиардов гривен. Три из пяти участников уже заплатили штраф в госбюджет. В 2016 АМКУ также штрафовал "Тедис – Украина" за аналогичные нарушения на сумму 431 млн грн. После принятия решения о легализации монополиста "Тедис – Украина" оплатил штраф 4-летней давности.

На украинском рынке компания "Тедис-Украина" появилась в 2010 году под брендом "Мегаполис-Украина" как аффилированная с российской бизнес-группой "Мегаполис". В РФ "Мегаполис" принадлежит олигарху Игорю Кесаеву и табачным корпорациям Филип Моррис и JTI. Формальным владельцем компании "Тедис-Украина" являются Борис Кауфман и Александр Грановский.