Создание вертикально интегрированной компании путем объединения ПАО "Центрэнерго" и ряда государственных угледобывающих шахт позволит генерирующей компании эффективнее конкурировать на рынке электроэнергии, а также позволит поднять стоимость продажи государственного пакета акций во время приватизации

Об этом 15 сентября у нас на запрос агентства ExPro заявил пресс-центр Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

«Создание вертикально интегрированной государственной компании на базе ПАО «Центрэнерго» может позволить ей более эффективно конкурировать на рынке электроэнергии», - говорится в сообщении.

Также в ФГИУ сообщили, что в 2018 г. международный советник по приватизации «Центрэнерго» (польское отделение аудиторской компании Ernst&Young) пришел к выводу, что единственным эффективным путем для роста стоимости активов компании является обеспечение «Центрэнерго» собственной сырьевой базой.

«Решение по этому вопросу будет приниматься правительством», - сообщили в фонде.

По данным ФГИУ, на сегодня создана и работает межведомственная рабочая группа, которая разрабатывает модель возможного объединения государственных шахт и "Центрэнерго". Группа должна наработать решение до конца сентября.

Комментируя возможные строки объединения, в пресс-центре Фонда госимущества отметили, что рассмотрение этого питания после наработки модели рабочей группой будет длиться дольше 3 месяца.

Напомним, 2 сентября Кабинет министров сделал первый шаг для объединения государственных шахт с «Центрэнерго». По инициативе Фонда государственного имущества правительство создало рабочую группу, которая должна определить модель организации вертикально-интегрированной компании на базе госшахт и «Центрэнерго».

По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности «Центрэнерго», приватизация которой запланирована на 2021 г. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

Ранее идеей объединения "Центрэнерго» с госшахтами озвучивали председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус и руководитель" Центрэнерго " Александр Корчинский.