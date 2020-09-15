Принятие законопроекта об экологическом контроле (№3091) негативно отразится на экономической ситуации - приведет к остановке промышленных предприятий и уменьшению инвестиций. Об этом заявили представители экологических организаций в комментарии «Обозревателю».



Так, гендиректор Центра экологии и развития новых технологий Владислав Антипов считает, что предусмотренные законопроектом об экоконтроле нормы усилят коррупцию в сфере, что приведет к закрытию многих предприятий из-за злоупотреблений своими полномочиями со стороны экоинспекторов.



"Плохо даже не то, что какие-то люди незаконно обогатятся. А плохо то, что это будет останавливать инвестиции в нашу страну. То есть, новые предприятия не будут открываться, действующие предприятия под коррупционным давлением чиновников будут закрываться. Причем преимущественно будут закрываться белые предприятия, которые не хотят идти в коррупцию", – прогнозирует Антипов.



По словам президента Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмилы Цыганок, принятие законопроекта о государственном экологическом контроле в предложенном виде и внедрение его норм и вовсе приведет к остановке отечественной промышленности.



Ранее Федерация металлургов заявила, что принятие законопроекта о государственном экоконтроле (№3091) предоставит неограниченные возможности экоинспекции для давления на бизнес, и призвала его отклонить и разработать новый, сбалансированный проект с привлечением к его подготовке экспертов, общественных организаций и бизнеса.



В свою очередь гендиректор "Укркокса" Анатолий Старовойт считает, что принятие законопроекта об экологическом контроле (№3091) может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и увеличению выбросов заводами.