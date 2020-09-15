Предлагаемая «Укрзализныцей» унификация тарифов на грузовые перевозки приведет к росту тарифов и субсидированию аграриев за счет предприятий горно-металлургического комплекса

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Большие планы. Как Владимир Жмак будет реформировать "Укрзализныцю".

РБК-Украина отмечает, что реализация идеи о введении единого тарифа на грузоперевозки железной дорогой продолжит практику перекрестного субсидирования в УЗ, когда убытки от перевозок одних грузов покрываются за счет прибыли от перевозки других. В частности, это касается перевозки руды и зерновых.

«Перевозка разных категорий грузов требует совершенно разной нагрузки на инфраструктуру "Укрзализныци". Это хорошо видно на примере зерновых и руды. Так, при перевозке руды используется 3 тыс. км путей и 25 станций, а при перевозке зерновых – 18 тыс. км путей и 500 станций. Кроме того, в Украине есть множество малодеятельных станций, единственная функция которых – обслуживание близлежащих зерновых элеваторов. Затраты на их содержание высокие, а доходы, наоборот, низкие», - объясняется в материале.

Унификация тарифов для перевозки тех же зерновых и руды приведет к перекрестному субсидированию.

«Проще говоря, за счет прибыли от перевозки руды будут покрываться убытки от перевозки зерна. А это идет вразрез с заявленным новым главой компании курсе на рыночные подходы», - подчеркивает РБК-Украина.

Напомним, ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы «Укрзализныци» зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

В то же время в Первой энергетической ассоциации Украины заявили, что повышение тарифов на грузоперевозки железной дорогой увеличит логистические затраты угледобывающей отрасли на 3,5 млрд грн в год и негативно повлияет на работу энергетической системы страны.