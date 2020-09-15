Законность и экономическая обоснованность формулы «Роттердам+» подтверждена всеми без исключения государственными экспертными учреждениями, которые проводили исследования как по инициативе Национального антикоррупционного бюро, так и стороны защиты.

Об этом пишет адвокат Наталья Дригваль в статье «Миф о "Роттердам+": НАБУ продолжает спекулировать даже после закрытия дела» для издания «Обозреватель».

«НАБУ получило ответ по формуле от Киевского института судебных исследований, Харьковского института судебных исследований, от специализированного подразделения СБУ. Все указанные учреждения являются авторитетными экспертными учреждениями и все они не подтвердили предположения НАБУ, прямо или косвенно подтверждая корректность решения НКРЭКУ», - отмечает адвокат.

Обоснованность формулы подтвердили и ряд международных институций, которых привлекала для проведения экспертиз сторона защиты. По словам адвоката, корректность формулы подтвердил лидер среди мировых консультантов в энергетике – компания IHS, крупнейшие международные аудиторские компании, европейская ассоциация угля EUROCOAL и десяток украинских экспертных учреждения.

«Они подтверждают корректность формулы определения цены энергетического угля, корректность включения затрат на перевозку угля в формулу, отсутствие сверхприбыли у предприятий генерации и угледобывающей отрасли Украины после внедрения формулы, отсутствие ущерба от внедрения формулы», - подчеркнула адвокат.

Единственная в этом деле «экспертиза», которая якобы установила убытки от формулы «Роттердам+» проводилась самим детективом НАБУ на основании предположении его коллег о необоснованности формулы.

Наталья Дригваль отметила, что несмотря на заключения всех государственных экспертиз, НАБУ продолжает дезинформировать общественность по поводу якобы «незаконности» формулы «Роттердам+».

«НАБУ не ищет истину в деле, а пытается оправдать 3,5 года, потраченных на расследование, путем обвинения всех вокруг в своих бедах. Ведь ни собранные НАБУ 100 томов дела, ни десяток независимых экспертиз, подтверждающих корректность формулы «Роттердам+», не продвинули НАБУ ближе к их цели. А поскольку признавать изначальную беспочвенность заведенного НАБУ дела детективам неприятно, они идут на нарушение правовых и этических норм в стремлении оправдать свою некомпетентность», - подытожила адвокат.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.