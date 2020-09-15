Формульное ценообразование на энергетический уголь с использованием европейского ценового индекса, получившее название «Роттердам+», полностью соответствует европейской практике

Об этом сообщил экс-министр энергетики Иван Плачков.

«Роттердам+» – определение цены по хабам в Европе на энергоносители – это абсолютно европейская практика. И абсолютно это было оправдано. Тут дискуссии не может быть. Просто мы никак не хотим отпустить электроэнергетику на рыночные условия работы. Нигде в мире такого нет», – отметил Плачков.

Он напомним, что до введения НКРЭКУ формулы «Роттердам+», цена на уголь в Украине определялась чиновниками в ручном режиме.

«Это всегда было субъективно, всегда это несправедливая цена. А так цена формируется в режиме онлайн. Есть биржа, есть цена – все, подымаются цены, опускаются цены. И таким образом, если там снижаются цены, наши шахтеры снижают. Если мировая тенденция на повышение цены угля, почему наши шахтеры должны продавать по дешевой цене? Ну логика же простая», - пояснил экс-министр.

Закрытие прокуратурой дела Плачков назвал ожидаемым, поскольку аргументы против прозрачного формульного ценообразования были несостоятельны.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Ранее сообщалось, что срок предварительного расследования по делу «Роттердам +» закончился 8 августа. НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.