Формула «Роттердам+» позволила отойти от ручного регулирования цен на энергетический уголь и создала прозрачный рыночный индикатив на этот энергоресурс



Об этом сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

«Раньше, до появления методики («Роттердам+» - прим.), цена определялась исключительно волюнтаристским путем, в ручном режиме, так, как пожелает тот или иной хозяин или тот или иной владелец субъекта хозяйствования… Должен был появиться некий ориентир, к которому бы цена угля привязывалась в Украине. До появления котировки АРІ2 такого ориентира не было», - отметил Рябцев.



Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день нет оснований утверждать, что эта методика нанесла государству ущерб или убытки.



«Нет никаких оснований говорить о нанесении ущерба государству, нет никаких расчетов, подтверждающих этот ущерб, нет никаких выводов каких-либо экспертных групп или субъектов хозяйствования, или кого бы то ни было о том, что был нанесен кому бы то ни было ущерб», - подчеркнул Рябцев.



Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.



11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.



9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.