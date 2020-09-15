Стимулирующее тарифообразование позволит удешевить в 2 раза подключение к электроэнергии для бытовых потребителей

Народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», председатель подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Людмила Буймистер в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировала свои предложения к Национальному совету реформ касательно снижения стоимости подключения к электросетям. Нардеп предлагает снизить тарифы благодаря внедрению стимулирующего тарифообразования, где ставка на старую базу должна быть на уровне 6-7%.

Людмила Буймистер акцентирует внимание на том, что любой инвестор, который заходит в Украину, в первую очередь обращает внимание на условия и стоимость подключения к электросетям. К тому же, этот показатель учитывается в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. Сегодня Украина на 65 месте. Нардеп отмечает, если в нашей стране упростят условия подключения электросетям, мы сможем в два раза подняться в рейтинге.

«Если мы сделаем этот процесс, во-первых, быстрым, чтобы люди не ждали год, чтобы подключиться, а во-вторых, дешевым то мы можем рассчитывать на то, что намного больше инвестиций будет приходить в страну», – говорит Буймистер.

По мнению нардепа, благодаря приходу бизнеса в страну, будет расти спрос на электроэнергию, и мы сможем обновить электросети. Это, в свою очередь, будет способствовать тому, что люди не будут часами сидеть без света во время каких-то непредвиденных ситуаций.

«Мы сможем сделать подключение таким, чтобы инвестор просто понимал, что он платит исключительно за линейную составляющую, то есть исключительно за то, чтобы дотянуть электрический провод от подстанции до своего кафе или магазина, или своего предприятия», – рассказала народный депутат.

Людмила Буймистер также обращает внимание на то, что сейчас важно настроить процесс обновления электростанций. Чтобы не возникали ситуации, когда инвестор вкладывает деньги, но эти инвестиции еще в течение полугода проходят все этапы согласования с регулятором и только потом доходят до самих электростанций. По ее мнению, важно, чтобы люди, которые инвестируют средства могли сразу видеть, куда они уходят. Она обращает внимание на то, что облэнерго уже сейчас должны увеличивать мощности, а когда в регионе будет появляться новый крупный потребитель, то сразу отдавать ему эти мощности, а не еще только начинать планировать их строительство.

«У нас есть очень наглядный пример, каким образом тарифным решением мы можем уменьшить почти вдвое тариф на присоединение для потребителей. Что это значит для людей? Если ты строишь пригородный дом, или если ты покупаешь квартиру даже в многоэтажном доме, то подключение будет до двух раз дешевле, чем это есть сегодня. Если мы говорим о том, что сегодня надо уплатить в среднем официально 1000 долларов за подключение в загородном доме, то можем смело делить эту сумму, забрать 30% и простые подключения станут более дешевыми, более сложные подключения – до 50%», – подытожила Людмила Буймистер.

Напомним, принятые НКРЭКУ ставки стимулирующих RAB-тарифов для операторов систем распределения на уровне 3% для «старых» и 16,74% для «новых» активов — не приведут к мгновенному и значительному росту доходов облэнерго, поскольку минимально покрывают затраты на возобновление производственной базы.