Нинішня влада, яка називає себе "народною", вирішила не економити на собі

Про це попередив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст без коментарів та будь-яких змін:

Наша команда Рідної Країни в рамках проекту "Наш бюджет- під громадський контроль" розпочинає аналізувати урядовий проект бюджету на 2021 рік.

Отож, розпочинаємо із державної влади.

Найдорожчими для народу у порівнянні з бюджетом-2020 виявилися:

МВС - 85.8 мільядів грн., а було - 82 млрд. грн.;

Державна податкова служба - 10.5 мільярди, а було - 7.7 млрд.

Офіс Генпрокуратури - 9.5 мільярдів, а було - 7.5 млрд.

СБУ - 14.7 мільярди, а було -11.9 млрд.

Ще раз, на утримання вищезгаданих структур влада виділила на 3-2 мільярди більше у порівнянні з 2020 роком.

На утримання Президента передбачено 1 мільярд 266.7 мільйонів, а було - 909 мільйонів.

ДУСЯ з спецлікарнями, ковбасно-молочними і горілчаним заводами для влади від "вдячного народу" коштує 2 мільярди 801 мільйонів, а було - 2.075 млрд.

Апарат ВР - 2 мільярди 282 мільйони, а було - 2.038 млрд.

Секретаріат КМ - 1 мільярд 92 мільйони, а було -959 мільйонів.

Як бачимо "народна" влада вирішила не економити на собі, а краще зекономити на країні й людях.

Продовження згодом...