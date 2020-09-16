Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) без обсуждения аннулировала лицензию на передачу электроэнергии компании брата главы комиссии «Эф Энд Эм Украина», сам глава комиссии Валерий Тарасюк на заседание не явился

Соответствующее решение комиссия приняла 16 сентября.

Лицензия на поставку электроэнергии компании «Эф Энд Эм Украина» была аннулирована в пакете с четырьмя остальными вопросами повестки дня без оглашения представления департамента и надлежащего обсуждения. Предлогом для ускоренного рассмотрения вопроса стали карантинные мероприятия.

«В связи с ограниченными карантинными мерами, есть предложение провести заседание в сокращенный срок», - пояснила председательствующая на заседании член комиссии Ольга Бабий.

СМИ на заседание допущены не были. Охрана объяснила решением ограничить доступ прессы «вхождением Киева в оранжевую зону». При этом накануне журналисты получили аккредитацию на заседание 16 сентября.

Отсутствие Валерия Тарасюка на заседании комиссии при рассмотрении вопроса аннулирования лицензии компании его родного брата, Ольга Бабий объяснила его уходом в отпуск.

Ранее бывший замглавы комитета ВР по предотвращению и противодействию коррупции Борислав Береза сообщил, что родной брат Тарасюка работает директором ООО «Эф Энд Эм Украина», которое имеет лицензию на коммерческие операции с электроэнергией. Сам глава комиссии Валерий Тарасюк через оффшорную компанию «Дилак Инвестмент Лимитед» Валерий Тарасюк на момент назначения в комиссию, владел 10% ООО «Эф энд Эм Украина».

Уже после назначения Тарасюка главой НКРЭКУ, эта компания имела действующий контракт на передачу электроэнергии магистральными сетями «Укрэнерго», что подтверждает факт использование лицензии в коммерческих целях.

После публикации Борислава Березы, НКРЭКУ в срочном порядке включила в повестку дня заседания 16 сентября проект постановления об аннулировании лицензии этой компании. Документ был обнародован через 7:00 после публикации экс-нардепа Березы.

14 сентября народный депутат Михаил Волынец официально обратился в Нацагентство по противодействию коррупции с требованием проверить коррупционный интерес главы НКРЭКУ в компании «Эф Энд Эм Украина» и призвал Кабмин досрочно прекратить полномочия Тарасюка из-за коррупционного скандала.

По оценкам депутата, Тарасюк нарушил требование закона «О НКРЭКУ», запрещающий близким к членам комиссии лицам входить в органы управления компаний, работающих на рынках электроэнергии и коммунальных услуг.