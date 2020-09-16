Из-за введения пограничной углеродной корректировки платежи отечественных экспортеров в страны ЕС вырастут на €566,3 млн в год

Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

По его словам, в течение последнего года в ЕС обсуждают возможность введения «пограничной углеродной корректировки» (Carbon border adjustment – CBA).

CBA – это платеж, который будут взимать при ввозе в ЕС продукции, исходя из объемов выбросов СО2 в процессе ее производства. Эти торговые ограничения негативно повлияют на отечественный экспорт.

«Новые торговые ограничения, которые создаются с помощью СВА, – это препятствия для роста экспорта в ЕС и производства в Украине. Если наше правительство не включится в переговоры, не сможет организовать качественный диалог с партнерами из ЕС, то нас ждет падение валютных поступлений и поступлений в госбюджет, сокращение занятости населения и его доходов», - прогнозирует Зинченко.

По его оценке, в результате запуска СВА платежи украинских компаний во время экспорта в ЕС могут вырасти на €566,3 млн в год. Почти 94% от этой суммы придется платить предприятиям металлургической промышленности и электроэнергетики.

Зинченко также отметил, что ЕС является основным торговым партнером Украины. За 2015-2019 гг доля ЕС в украинском экспорте выросла с 34,1% до 41,5%. В 2019 году экспорт Украины в ЕС составил €21,1 млрд. 1/3 этой суммы потенциально подпадает под действие СВА.

Напомним, запуск CBA предусматривает европейское зеленое соглашение (European Green Deal), представленное еще в декабре 2019 года. Еврокомиссия предлагает ввести CBA не позднее 2023 года. Многие специалисты считают, что CBA – это специальный фискальный инструмент, который позволит наполнять бюджет ЕС за счет экспортеров, с одной стороны; и новая форма протекционизма для защиты своих рынков – с другой. По прогнозам самой Еврокомиссии, ежегодные поступления от СВА составят € 5-14 млрд.