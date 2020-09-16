Необходимо освободить «Укрзализныцю» от уплаты налога на землю под железнодорожным полотном, чтобы компания могла направить эти средства на обновление подвижного состава. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.

Эксперт отметил, что за 2019 год «Укрзализныця» выплатила 4,2 млрд грн налога на землю под железнодорожными путями, а за 8 месяцев этого года – еще 2,8 млрд грн. Эти средства компания могла бы направить на обновление подвижного состава, который имеет высокий уровень износа.

"В" Укрзализныце " отмечают, что за уплаченные 4,2 млрд. грн. земельного налога в 2019 году можно было бы купить 35 новых магистральных локомотивов. Учитывая катастрофический уровень изношенности подвижного состава «Укрзализныци», не мало», - написал Кушнирук.

Он напомнил, что налога на землю под железнодорожными путями нет ни в одной стране Европы. По его мнению, и в Украине его необходимо отменить.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что министерство инициирует отмену налога на землю под железнодорожным полотном. В свою очередь народный депутат Александр Скичко сообщал, что парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддерживает отмену этого налога.