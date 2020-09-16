Формула «Роттердам+» полностью соответствовала европейским и мировым принципам ценообразования на энергетический уголь. Об этом сообщил президент Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко.

"Это действительно устоявшаяся европейская практика, это вообще мировая практика - биржевая цена плюс доставка. Так что каких-то новаций здесь у нас не было", - убежден эксперт.

По его словам идентичный принцип ценообразования действует в Украине и на природный газ.

"Мы видим, что сейчас по газу у нас абсолютно идентичная практика. Точно таким же образом устанавливаются цены", - добавил президент Ассоциации.

Эксперт отметил, что обвинения, которые детективы НАБУ озвучивали против формулы «Роттердам+» были выборочные и абсурдные.

"Эти обвинения просто противоречат устоявшимся подходам, которые везде в мире применяются. И еще более смешно. Если бы мы про «Роттердам+» сказали неправильно, тогда у нас сейчас ценообразование и на газ неправильное. С этим даже никто не спорит. Это вообще смешно", - подытожил эксперт.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.