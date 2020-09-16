Национальное антикоррупционное бюро пытается обжаловать решение прокуратуры о закрытии дела «Роттердам+», чтобы оправдаться перед обществом за 3,5 года бесперспективного расследования и безосновательного расхода на него бюджетных средств.

Об этом в эфире телеканала ZIK сообщила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

"НАБУ раздувало это дело 3,5 года. А сейчас, когда наконец было установлено, что состава преступления нет и формула законная, НАБУ просто так не может и не хочет сказать, что 3,5 года они не видели все те доказательства, которые предоставляла сторона защиты. Сказать, что 3,5 года деньги налогоплательщиков использовались на зарплаты НАБУ, на проведение экспертиз, на получение каких-то справок, заключений, рецензий", - отметила Одинец.

Она подчеркнула, что сторона защиты уже получила от прокуратуры постановление о закрытии дела, в котором установлено, что формула законна и обоснована, никаких убытков не нанесла.

По ее словам, никаких законных оснований для обжалования решения прокуратуры на сегодня нет.

Адвокат отметила, что в попытках добиться отмены решения САП о закрытии дела, НАБУ прибегает к откровенному нарушению закона.

"Не дождавшись решения суда, детективы НАБУ, которые не являются стороной производства, самостоятельно и инициативно приобщают к материалам дела из 11 томов уголовного производства, что является, по моему глубокому убеждению, разглашением тайны следствия", - подчеркнула Одинец.

Напомним, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, расходы государственного бюджета на работу 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП, задействованных в расследование дела «Роттердам+», составили 96 млн грн.

28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.