Компании «Анвитрейд» и «Глуско Украина» выиграли тендер «Укрзализныци» по 6000 тонн дизельного топлива по цене котировок топлива в порту Роттердама (FOB Rotterdam/CIF і NEW/Basis ARA) плюс наценка $30-33 за тонну

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на результаты тендера.

Компания «Анвитрейд» предложила ресурс по расчетной цене 18 318 грн/т, «Глуско Украина» — по 18 429 грн/т.

По расчетам издания, так называемая фиксированная брутто-маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в Европе за 10 дней по получения разнарядки, составит у «Анвитрейд» 846 грн/т ($30,21/т), у Glusco — 938 грн/т (33,5$/т).

Издание отмечает, что это брутто-маржа помимо чистого заработка компаний включает в себя затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

Напомним, «Укрзализныця» с февраля 2019 года закупает дизтопливо по формуле с привязкой к европейским котировкам. На предыдущем тендере в августе, «Укрзализныця» купила топливо по ценам в порту Роттердам плюс $27/т.

Формульный подход с использованием цен в европейских хабах ранее использовался для расчета стоимости природного газа для населения - формула «Амстердам+». С 1 августа 2020 г. с отменой ПСО, НАК «Нафтогаз Украины» будет по решению правительства в качестве поставщика «последней надежды» продавать населению газ по цене хаб в Германии плюс стоимость доставки в Украину.

Также в 2016-2019 гг. действовала формула «Роттердам+» для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей.

Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для небытовых потребителей выросла.