Национальное антикоррупционное бюро через политическую ангажированность пытается убедить общество вновь поверить в медиа-миф под названием «Роттердам+».

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко.

«Вместо того, чтобы бороться с коррупцией, НАБУ решило бороться со здравым смыслом и снова пытается убедить общество поверить в свой медиа-миф под названием «Роттердам+», - написал депутат на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сейчас все свои PR-усилия НАБУ направлены против САП, чтобы добиться отмены решении о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия состава преступления.

"Оказалось, что политическая ангажированность НАБУ толкает их руководство снова толочь воду в ступе», - подчеркнул Валентин Наливайченко.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула «Роттердам+» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.