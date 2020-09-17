Андрей Малеваный сообщил о результатах экологической инспекции на "Киевспецтрансе"

Об этом очник Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный написал на своей странице в Фейсбуке, передает «Знай».

Вчера, 16 сентября, Государственная экологическая инспекция Столичного округа зашла на ЧАО "Киевспецтранс", которое удерживает полигон ТБО №5, поскольку в последнее время из-за работы полигона растет количество жалоб от граждан.

"В последнее время через работу полигона растет количество жалоб, которые поступают в Госэкоинспекции от граждан. Именно поэтому и возникла необходимость проверки исполнения предписаний этим предприятием, даже несмотря на то, что против них в судах есть открытые производства.",- говорится в сообщении.

По словам Малеваного, инспекторы проверили документальное выполнение распоряжений ДЭИ предприятием. Уже есть ряд нарушений, которые нужно подтвердить "на практике", то есть, в рамках проверки самого полигона. Он отметил, что полигон ТБО №5, несмотря на его важное для Киева инфраструктурное значение, остается одним из самых экологически опасных объектов столичных окраин.

"Вонь от мусора, который ощущается за несколько десятков километров, попадания токсичного фильтрата в почву и воду, захоронение отходов повышенной опасности – лишь небольшая часть проблем этого объекта. Госэкоинспекция получает десятки обращений от украинцев, которых такое положение дел не устраивает. Сейчас на полигоне №5 продолжается рекультивация, которая приведет к полному его закрытию. Полностью поддерживаю такое решение, ведь полигоны – пережиток прошлого, который в Европе практически не найдешь.",- написал он.

Малеваный отметил, что сегодня в Украине нужно воплощать новую систему управления отходами, которая предусматривает их сортировки и переработки. Он также выразил надежду на принятие рамочного законопроекта №2207-1, который и внедрит европейскую модель управления отходами в Украине.