Формула «Роттердам+» на момент ее введения была наиболее оптимальным вариантом определения стоимости угля при расчете прогнозной-оптовой рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии.
Об этом сообщил бывший председатель НКРЭ и экс-член НКРЭКУ Александр Рогозин.
«Что касается "Роттердам+", то принцип применялся для того, чтобы определить оптовую цену электроэнергии еще при старом рынке. Другого лучшего пути вообще не было. Это был нормальный путь», - отметил бывший глава национального регулятора.
По его словам, методика определения прогнозной ОРЦ, которая позже в сми получила название «Роттердам+», была временным решением для ухода от ручного регулирования к рыночным отношениям.
"Это было достаточно временное решение: должно было быть решение, чтобы учитывать реальную цену угля. Поскольку у нас тогда не было рыночного ценообразования на уголь – лучшего варианта, если не брать во внимание некоторые мелкие детали, не существовало», - добавил Рогозин.
Взлет курса доллара и евро, отставка правительства и повышение зарплат на 30% - главное за ночь
Дети Пугачевой и Галкина счастливо прижались к дочери Орбакайте: «Ох уж эти дяди-тети!»
Всплыли тайны больной раком Насти Заворотнюк: "Обнаружила, что ее супруг спит с..."
Александр Пономарев молит украинцев о помощи: "Единственное, что осталось..."
Он добавил, что принцип, который лег в основу формулы – индекс АРІ2 плюс стоимость доставки – вполне соответствовал европейской практике.
"В целом практика правильная и действительно применена в мире. По "Роттердаму+" это подтвердили многие в том числе иностранные специалисты и эксперты. Кстати, по газу применение такого принципа вообще никогда не ставился под сомнение", - отметил бывший глава Нацкомиссии.
Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.
11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.
9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.