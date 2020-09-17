Формула «Роттердам+» на момент ее введения была наиболее оптимальным вариантом определения стоимости угля при расчете прогнозной-оптовой рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии.

Об этом сообщил бывший председатель НКРЭ и экс-член НКРЭКУ Александр Рогозин.

«Что касается "Роттердам+", то принцип применялся для того, чтобы определить оптовую цену электроэнергии еще при старом рынке. Другого лучшего пути вообще не было. Это был нормальный путь», - отметил бывший глава национального регулятора.

По его словам, методика определения прогнозной ОРЦ, которая позже в сми получила название «Роттердам+», была временным решением для ухода от ручного регулирования к рыночным отношениям.

"Это было достаточно временное решение: должно было быть решение, чтобы учитывать реальную цену угля. Поскольку у нас тогда не было рыночного ценообразования на уголь – лучшего варианта, если не брать во внимание некоторые мелкие детали, не существовало», - добавил Рогозин.

Он добавил, что принцип, который лег в основу формулы – индекс АРІ2 плюс стоимость доставки – вполне соответствовал европейской практике.

"В целом практика правильная и действительно применена в мире. По "Роттердаму+" это подтвердили многие в том числе иностранные специалисты и эксперты. Кстати, по газу применение такого принципа вообще никогда не ставился под сомнение", - отметил бывший глава Нацкомиссии.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.