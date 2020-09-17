Создание независимого регулятора в транспортной сфере обеспечит прозрачное и обоснованное тарифообразование для грузоперевозок железной дорогой.

Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, о создании независимого регулятора на рынке перевозок представители власти говорят еще с 2015 года, но пока его нет. А формирование тарифов для перевозок грузов железной дорогой остается экономически необоснованным.

«Мы все ждем появления независимого регулятора на рынке. Во всех коалиционных соглашениях до этого, в планах правительства предусматривалось создание независимого регулятора в транспорте. Именно этот орган может и должен определять методику определения железнодорожных тарифов, контролировать расходы УЗ», - объяснил Каленков.

Он подчеркнул: независимый регулятор должен ввести в процесс тарифообразования экономическую логику и просчитать экономически обоснованные тарифы на грузоперевозки железной дорогой.

«Тариф должен быть экономически обоснованный, они должны посчитать, наконец-то, свою себестоимость, причем для разных грузов, я предполагаю, эта себестоимость будет разная в зависимости это маршрутные или не маршрутные, в зависимости от того, сколько сортировочных станций используется, насколько ритмично идут поставки грузов и т.д.», - рассказал Каленков.

По его мнению, установление справедливых и обоснованных тарифов будет стимулировать рост потребителей услуг железной дороги.

«Тогда будут справедливые ставки на железной дороге, тогда грузоотправители будут знать, что они могут заплатить адекватные деньги и получить хорошие услуги, и тогда поток груза уйдет с дорог на железнодорожный транспорт», - считает Каленков.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект - «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта» (№3927)