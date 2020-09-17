Новая экологическая стратегия ЕС - не угроза, а шанс на модернизацию для украинских производителей. Об этом написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка в колонке для «Европейской правды».

По его словам, введение тарифного барьера в виде СВАМ (carbon border adjustment mechanism) является вполне реальным. И по худшему сценарию, если украинские товары будут им облагаться, наш бизнес будет платить буквально не за свою модернизацию, а за обновление промышленности ЕС.

Чтобы этого избежать, по мнению Качки, в первую очередь, необходимо привлечь внимание к тому, что Украина с ЕС находится в одной регуляторной среде: Соглашение об ассоциации распространяет на Украину все ключевые директивы в сфере защиты окружающей среды.

"Время напомнить ЕС, что политика по защите окружающей среды в Украине – от базовых законов до стратегических документов – базируется на нормах и принципах ЕС. И наша цель - лишь усиливать и ускорять внедрение европейских требований. А значит, это новое правило не должно нас задевать", - написал Качка.

Учитывая вызовы и новые экологические директивы ЕС, украинская промышленная политика должна стать более экологически сознательной. Иначе мы просто потеряем возможность продавать товары в ЕС, предупреждает эксперт.

"Для этого необходимо привлечь бизнес к формированию НВВ2 (второго национально-определенного вклада Украины в Парижское соглашение), и очень взвешенно определить климатические цели. А для этого промышленникам и экологам нужно достичь общего видения, по крайней мере на уровне стратегий", - подчеркнул эксперт.

Напомним, Европейское зеленое соглашение (European Green Deal) предусматривает запуск CBA - «пограничной углеродной коррекции» (Carbon border adjustment – CBA) – не позднее 2023 года. CBA – это платеж, который будут взимать при ввозе в ЕС продукции, исходя из объемов выбросов СО2 в процессе ее производства. Многие специалисты считают, что CBA – это специальный фискальный инструмент, который позволит наполнять бюджет ЕС за счет экспортеров, с одной стороны; и новая форма протекционизма для защиты своих рынков – с другой. По прогнозам самой Еврокомиссии, ежегодные поступления от СВА составят € 5-14 млрд.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что из-за введения пограничного углеродного корректировки платежи отечественных экспортеров в страны ЕС составят более полумиллиарда - около €566,3 млн в год.