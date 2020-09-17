В случае отмены зеленых тарифов в Конституционном суде, которое инициировали подконтрольные олигарху Игорю Коломойскому депутаты, пострадает как крупный бизнес так и домохозяйства из СЭС.

Об этом во время конференции заявил советник юридической компании «Арцингер», адвокат, который в суде будет представлять интересы отрасли возобновляемой энергетики, Ярослав Чекер.

«Пострадают абсолютно все игроки рынка, в том числе и домохозяйства. Потому что собственно будет отменен сам механизм зеленого тарифа, надбавки к зеленому тарифу, большинство статей, которые регулируют зеленый тариф, будут признаны неконституционными», - сказал Чекер.

Он рассказал, что в представлении депутатов речь идет о именно о полномочия Верховной Рады Украины регулировать размер «зеленого» тарифа и надбавку за местную составляющую, и именно поэтому это касается не только крупного бизнеса, но и домохозяйств с солнечными электростанциями. Ведь невозможно представить ситуацию, что полномочий устанавливать зеленый тариф крупным игрокам не было, а домохозяйствам - были.

"Полномочия у единого органа законодательной власти либо были (во что мы верим и настаиваем на их наличии, проконсультировавшись с конституционными экспертами ведущих научных школ Украины), либо их не было, третьего не дано", - отметил Чекер.

Напомним, 10 августа по иску 47 народных депутатов, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство в деле о конституционности закона о "зеленых" тарифах. Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.