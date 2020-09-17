Национальное антикоррупционное бюро занималось фабрикацией доказательной базы по делу «Роттердам+», чтобы объявить 6 лицам о подозрении. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

«НАБУ предприняла все меры, при том я считаю незаконные: они совершили ряд нарушений для того, чтобы сформировать, сфабриковать доказательную базу и объявить лицам о подозрении», - сообщила адвокат.

Нынешние попытки НАБУ оспорить решение прокуратуры о закрытии дела адвокат назвала желанием руководства бюро «реабилитировать себя в глазах общества».

По словам эксперта по вопросам энергетики Геннадия Рябцева, в ходе расследовании НАБУ не было представлено доказательств нанесения убытков от действия формулы «Роттердам+».

«Поскольку не было ни одного доказательства нанесения ущерба, то очень трудно каким-то образом продолжать расследование дела. То есть сам факт нанесения ущерба экспертные заключения не подтвердили», - сообщил эксперт.

Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам +». К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула «Роттердам +» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.