Кризис на рынке электроэнергии спровоцирован бездействием Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). К такому выводу пришла временная следственная комиссия Верховной рады, в которую вошли народные депутаты Валентин Наливайченко, Алексей Кучеренко, Михаил Волынец.

«Персональная ответственность за коррупционные схемы в энергетике, в частности так называемые схемы «торговли воздухом», лежит непосредственно на руководстве НКРЭКУ. В период с декабря 2019 по февраль 2020 года, на который пришелся пик манипуляций на балансирующем рынке электрической энергии, национальный регулятор, вопреки ряду обращений и рекомендаций, не принял никаких мер по ликвидации этой схемы», - утверждает инициатор создания ТСК Валентин Наливайченко.

Согласно выводам этой комиссии, руководство национального регулятора НКРЭКУ вместо того, чтобы пресечь все возможности для манипуляций и злоупотреблений, наоборот создает новые лазейки, позволяющие узкому кругу приближенных к руководству комиссии трейдеров зарабатывать сверхприбыли на энергорынке

Что такое торговля «воздухом»

По утверждению Наливайченко, схема «торговли воздухом» состояла в том, трейдеры продавали на бумаге несуществующие у них объемы электроэнергии по заниженной относительно рынка цене. Поскольку такие трейдеры уже продали всем ликвидным потребителям свои несуществующие объемы, атомные электростанции не могли найти покупателей на свою электроэнергию и «выпадали» с ней на балансирующий рынок, где по решению НКРЭКУ должны продавать ее вышеупомянутым трейдерам-спекулянтам со скидкой 45%. То есть АЭС вынуждены продавать электричество не напрямую потребителям по рыночной цене, а избранным трейдерам со скидкой 45%. В дальнейшем трейдеры тут же перепродавали ее своим клиентам по полной стоимости.

Эта схема позволяла якобы близким к руководству НКРЭКУ трейдерам зарабатывать 50-60 коп. на каждом кВт.час. В месяц эта схема приносила своим бенефициарам свыше 1 млрд грн. Убытки ложились на госпредприятия, которые брали кредиты, чтобы выплатить зарплаты.

«Практически все проблемы нашего энергорынка, долги перед «Энергоатомом», безумные спекуляции и заработки «барыг» связаны с именем конкретного человека – члена НКРЕКП Дмитрия Коваленко. Именно он является автором и организатором принятия Правил работы энергорынка, благодаря которым сегодня загоняется в долги «Энергоатом» и наживаются «барыги», - считает Алексей Кучеренко.

Согласно обнародованным на сайте НКРЭКУ актам проверок целого ряда трейдеров, основным покупателем электроэнергии на балансирующем рынке, то есть по сути «торговцем воздуха», в январе-марте 2020 г. стала «Новая-Энергетическая-Компания». Только за первое полугодие выручка компании составила 4,2 млрд грн, а объем торговли «воздухом» в отдельные месяцы, согласно актам НКРЭКУ, достигал 300 млн кВт-час или 3% всего потребления электричества в стране.

Банкротство государственных энергокомпаний

По словам Наливайченко, основной ущерб от схемы «торговли воздухом» понесла государственная компания «Энергоатом». По итогу I квартала 2020 г. оператор всех 4 украинских АЭС получил убыток 1,6 млрд грн, превратившись из одной из самых прибыльных госкомпаний по сути в банкрота. Весной и в начале лета компании пришлось открыть две кредитных линии, чтобы покрыть операционные затраты и даже выплатить заработную плату.

Деньги, которые должны были пойти на поддержание безопасности АЭС, закупку топлива и оборудование, согласно выводам временной следственной комиссии, ушли на офшорные компании на Кипре, на которых оформлены трейдеры, участвовавшие в схемах.

Системный оператор – владелец всех высоковольтных проводов в стране, который отвечает за передачу электроэнергии от электростанций к сетям облэнерго, за полгода получил убыток 18 млрд. грн – абсолютный рекорд для компании за всю ее историю. Свыше 1,5 млрд грн убытков компания понесла из-за схемы «торговли воздухом».

Глава НКРЭКУ и его «схемы»

«Торговля воздуха» была бы невозможна без пособничества высшего руководства НКРЭКУ, уверены члены временной следственной комиссии парламента по расследованиях злоупотреблений на энергорынке. По словам депутата Алексея Кучеренко, соавтором схемы может быть лично глава комиссии Валерий Тарасюк. О персональной ответственности руководства НКРЭКУ за кризис в энергетике заявил бывший глава СБУ и действующий народный депутат Наливайченко.

Временная следственная комиссия парламента установила и личный интерес Валерия Тарасюка на энергетическом рынке. Родной брат главы НКРЭКУ возглавляет одного из трейдеров – ООО «ЭФ ЭНД ЭМ Украина». Сам Тарасюк, по данным Михаила Волынца, через офшорную кипрскую компанию владеет 10% этой компании. Следственная комиссия в текущий момент выясняет, была ли эта компания причастна к схемам «торговли воздуха».

После того как информация о трейдере «ЭФ ЭНД ЭМ Украина» была обнародована, в повестку дня заседания НКРЭКУ был внесен вопрос об аннулировании ее лицензии. Лицензия аннулирована 16 сентября без допуска прессы и при отсутствии главы НКРЭКУ, который, по словам члена комиссии Ольги Бабий, ушел в отпуску.

Депутат Михаил Волынец уже обратился в Нацагентство по противодействию коррупции для проверки коррупционного интереса Тарасюка, из-за связей с трейдером «ЭФ ЭНД ЭМ Украина». Также группа депутатов потребовала от правительства отреагировать на коррупционный скандал вокруг Тарасюка и досрочно прекратить его полномочия.

В парламентской ТСК уверены, что отставка главы регулятора, чьи возможно коррупционные действия привели к коллапсу энергорынка, позволит стабилизировать ситуацию на рынке и не допустить банкротства госкомпаний.