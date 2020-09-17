Ініціатором зміни правил проведення аукціонів з продажу електричної енергії державною компанією «Енергоатом» виступає ТОВ «Нова-Енергетична-Компанія»

Про це повідомили два незалежні один від одного джерела в ВП «Енергоатом-Трейдинг» та Міністерстві енергетики.

За словами джерела в Міненерго, ініціатива компанії передбачає обов’язковий поділ електроенергії на менші лоти, відміну фінансової гарантії і вимоги поставки кінцевому споживачу.

«Також планується відміна вимоги про передплату, яка на думку ініціаторів обмежує коло потенційних учасників», - зазначило джерело в Міністерстві на умовах анонімності.

Джерело ВП «Енергоатом-Трейдинг» повідомило, що «Нова-Енергетична-Компанія» брала участь в скандальному аукціоні 11 вересня, однак перемогти в ньому не змогла.

«У «Енергоатому» є відкритий судовий спір з «Новою-Енергетичною-Компанією» з вимогою компенсувати 12,5 млн грн за відмові від оплати купленої ще в квітні електроенергії. Тоді ця компанія викупила навантаження 200 МВт з поставкою з 13 по 30 квітня, однак уже 16-го квітня відмовилася платити, пригрозивши банкротством», - повідомило джерело з посиланням на копію листа компанії.

Офіційно про плани внести зміни до правил проведення аукціонів Міненерго повідомило 15 вересня за підсумками позапланового засідання аукціонного комітету.

Ідея підтримана і керівництвом НКРЕКП, яке за інформацією джерел, активно залучено в процес зміни правил проведення аукціонів.

Нагадаємо, 11 вересня на аукціоні ВП «Енергоатом-Трейдинг» продав 1,46 млн МВт-год електроенергії з поставкою в жовтні-листопаді по 1120 грн за МВт-год, що на 26% нижче від середньозваженої ціни електроенергії на РДН, яка становила 1518 грн / МВт-год.

Раніше народний депутат Валентин Наливайченко заявив, що причиною мільярдних збитків державної компанії «Енергоатом» (збиток за 6 міс. 2020 року склав 2,65 млрд грн) є недосконалість правил ринку електроенергії, відповідальність за які несе НКРПЕКП.

За його словами, на керівництві НКРЕКП, зокрема на голові комісії Валерію Тарасюку, лежить персональна відповідальність за кризу на енергоринку.