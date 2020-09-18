По мнению парламентариев, средства эконалога должны направляться исключительно на экологические мероприятия

Три внефракционных депутата Верховной Рады предлагают парламенту предоставить право на уменьшение сумм платежей экологического налога предприятиям, которые внедряют проекты по экологической модернизации и осуществляют другие меры по защите окружающей среды, пишет gmk.center.

Законопроект №2464 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения европейских принципов модернизации украинской промышленности» внесен в повестку дня сегодняшнего пленарного заседания.

«Предлагаемые изменения направлены на обеспечение реализации проектов экологической модернизации предприятий и других экомероприятий в рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду, а также на приведение законодательства Украины в сфере охраны окружающей среды в соответствие с законодательством Европейского Союза в рамках Соглашения об ассоциации», – говорится в пояснительной записке к законопроекта.

По мнению авторов документа, депутатов Сергея Магеры, Мусы Магомедова и Дмитрия Шпенова, таким образом должно происходить целевое использование средств экологического налога исключительно на экологические меры и стимулирование экологических инвестиций.

Эксперты Главного управления Верховной Рады указывают на целесообразность получения заключения Кабинета Министров для принятия взвешенного решения относительно предложений этого законопроекта.

Как сообщал GMK Center, бизнес-сообщество неоднократно призывало власти реформировать механизм сбора и использования экологического налога.

В частности, Европейская Бизнес Ассоциация предлагает разрешить предприятиям использовать до 70% средств экологического налога как инвестиции в природоохранные мероприятия.

Чтобы гармонизировать изменения в налоговое законодательство, ЕБА призывает депутатов содействовать отклонению серии законопроектов (№2367, №2367-1, №2367-2, №2465, №2465-1) и консолидировать все рациональные предложения, которые в них содержатся, в едином согласованном проекте закона.

В нем должны быть предусмотрены конкретные инструменты финансирования экологической модернизации предприятий промышленности и энергетики.