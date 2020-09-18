Депутаты, оспаривающие в Конституционном суде действующего «зеленого» тарифа, лоббируют интересы олигарха Игоря Коломойского, которому нужна дешевая электроэнергия для своих заводов

Об этом сообщается в статье Лига.Бизнес.

Лига напомнила, что в августе текущего года 47 народных депутатов обратились в Конституционный суд с требованием отменить "зеленый" тариф. Подписи депутатов якобы собирал Александр Дубинский, бывший журналист телеканала 1+1, являющийся одним из основных лоббистов интересов олигарха Коломойского в парламенте.

История вражды Игоря Коломойского с "зеленым" тарифом началась в июле 2019 года – с момента запуска в Украине оптовой модели рынка электроэнергии. Энергорефома в первые месяцы работы рынка вызвала рост цен на электричество. Это ударило по предприятиям Коломойского: Никопольскому и Запорожскому ферросплавным заводам.

Одной из причин подорожания электроэнергии является "зеленый" тариф. При переходе на новую модель энергорынка Нацкомиссия по тарифам заложила в тариф «Укрэнерго» на передачу э/э дотации для "чистых" электростанций. Простыми словами, промышленность начала доплачивать на развитие "зеленых" электростанций через тариф на передачу электроэнергии.

Лига отмечает, что это не устроило Коломойского. В июле 2019 года пять его металлургических предприятий через суд добились "льготных" тарифов на передачу электричества. При этом в августе 2019 года Коломойский пообещал оспорить законность "зеленого" тарифа в Конституционном суде. Спустя год 47 депутатов выполнили обещанное Коломойским.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, который поддержал президент Владимир Зеленский. Задача закона реализовать ключевые положения Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров и инвесторами в ВИЭ.

Как сообщалось, 10 августа по иску 47 народных депутатов, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство в деле о конституционности закона о" зеленых " тарифах. Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

16 сентября крупнейшие ассоциации возобновляемой энергетики Украины – Ассоциация возобновляемой энергетики Украины, Ветроэнергетическая ассоциация Украины, Ассоциация солнечной энергетики Украины, Европейско-Украинское энергетическое агентствао - объединились с целью защиты в Конституционном суде законности действия зеленого тарифа в Украине от олигарха Игоря Коломойского.

По информации юристов, от возможной отмены зеленых тарифов могут пострадать не только бизнес (средние и большие солнечные и ветровые станции), но и домохозяйства, которые продают излишки электроэнергии со своих домашних солнечных станций в сеть.