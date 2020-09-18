Формула "Роттердам+" имела положительные и дискуссионные стороны, однако была шагом по уходу от ручного регулирования цен на уголь к объективному рыночному механизму

Такое мнение выразил эксперт по энергетике в Украинский институт будущего Андриан Прокоп.

«Фактически этот подход имеет какие-то положительные стороны, имеет какие-то дискуссионные стороны, но, тем не менее, имеет право на существование, потому что такая практика есть, и индекс АРІ2 использовался во многих контрактах на поставку угля в Европе, используется именно АРІ2 как европейская биржа... Однозначно, что применение какого-формульного подхода – это частичный уход от ручного регулирования», - отметил эксперт.

По словам эксперта, импортный паритет при определении стоимости угля в том числе гарантировал надежность поставок угля.

Ранее экс-председатель НКРЭ и бывший член НКРЭКУ Александр Рогозин заявил, что формула «Роттердам+» в условиях старого рынка была наиболее оптимальным вариантом определения стоимости угля при расчете прогнозной-оптовой рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 августа сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула «Роттердам+» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.