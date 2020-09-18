В компании "Укрзализныця" планируют уменьшать тарифы на грузовые перевозки по некоторым направлениям

Об этом заявил председатель правления компании Владимир Жмак во время круглого стола в Европейской Бизнес-Ассоциации, передает Укринформ.

"Тезис о том, что нужно везде увеличивать тарифы (на грузовые перевозки - авт.), ложный, потому что у нас будут направления, где мы будем снижать тарифы", - отметил Жмак.

Он пояснил, что планирует, в частности, увеличить долю грузовых перевозок по железной дороге в порт в Одессе.

"Для этого, я предполагаю, нужно будет уменьшать тарифы, а не только их увеличивать", - добавил глава УЗ.

По словам Жмака, сейчас в компании работают над подготовкой экономического обоснования новых тарифов.

Напомним, в мае Министерство инфраструктуры Украины опубликовало на своем сайте проект закона, который предполагает создание Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере транспорта.

Бизнес отнесся к проекту документа сдержанно, в первую очередь из-за сомнительной независимости органа, а также источников его финансирования. В конце июня профильное министерство обнародовало обновленный вариант законопроекта.

Как альтернатива, в конце июля, в Верховной Раде группой депутатов был зарегистрирован законопроект о НКРТ №3927. Александр Скичко, член транспортного комитета парламента, глава подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта, говорит, что при его разработке старались учесть все замечания бизнеса, и уже с сентября над документом начнется работа в комитете.