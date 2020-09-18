Совокупность всех собранных в ходе досудебного расследования фактов указывает на абсолютную законность и обоснованность формулы «Роттердам+»

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

«Мы должны четко помнить о том, что у нас действует на уровне Конституции принцип невиновности лица. В данном случае мы наблюдаем совершенно обратный процесс. Что хочет сказать НАБУ своими действиями и комментариями - “мы считаем, что вы виноваты, идите в суд и доказывайте обратное”», - заявила адвокат.

Она подчеркнула, что такое поведение правоохранителей недопустимо в правовом государстве.

«Только лишь при наличии достаточно весомых доказательств, которые все-таки указывают на виновность лица, есть основания обращаться в суд. Но не в том случае, когда абсолютная совокупность доказательств доказывает невиновность», - добавила Дригваль.

По словам адвоката, НАБУ сейчас через отдельных политиков и общественных деятелей оказывает неправомерное давление на Офис генерального прокурора и пытается дискредитировать прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

«Представители НАБУ всяческими способами некорректными утверждениями, своими умозаключениями давят и дискредитируют Специализированную антикоррупционную прокуратуру», - заявила адвокат.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам+» за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула «Роттердам+» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.