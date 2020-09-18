Народный депутат Михаил Волынец призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля открыть дисциплинарное производство в отношении главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за бизнес-интересов его родного брата в энергетике

Копию обращение к премьеру Волынец обнародовал на своей странице в Facebook.

«Прошу открыть дисциплинарное производство для исследования всей совокупности действий пока еще председателя НКРЭКУ Тарасюка и досрочно прекратить его полномочия, как лица, работающего на интересы семейного бизнеса, а не в пользу государства», - заявил Волынец на своей странице в социальной сети Facebook.

По информации, изложенной в обращении Волынца к премьеру, родной брат главы НРКЭКУ Артем Тарасюк руководит компанией «Эф Энд Эм Украина», которая занимается коммерческими операциями на рынке электрической энергии. Сам глава комиссии Валерий Тарасюк на момент назначения в НКРЭКУ владел 10% этой компании через кипрскую Deelack Investments Limited.

Волынец привал правительство проверить факты нарушения Тарасюком закона «Об НКРЭКУ». Ранее он направил аналогичное обращение в Нацагентство по предотвращению коррупции (НАЗК).

«И снова возвращаюсь к болевой точке сегодняшней энергетики - к кадровым вопросам. Потому что каждое следующее действие отдельных лиц, которые назначены управлять процессами на отечественном энергорынке, только укрепляет коррупцию и углубляет кризис», - заявил Волынец.

Напомним, первым о работе компании брата главы НКРЭКУ - Артема Тарасюка - на рынке электроэнергии еще 10 сентября сообщил бывший замглавы комитета Верховной рады по предотвращению коррупции Борислав Береза.

В тот же день компания «Эф Энд Эм Украина» запросила аннулировать ее лицензию на коммерческие операции с электроэнергией. Проект решения на сайте НКРЭКУ появился спустя 7 часов после публикации экс-нардепа Березы.

На ближайшем заседании НКРЭКУ, 16 сентября, без надлежащего обсуждения эта лицензия была поспешно аннулировала.

СМИ на заседание допущены не были. Охрана объяснила решением ограничить доступ прессы «вхождением Киева в оранжевую зону». Сам глава комиссии Тарасюк на заседание не явился.

По словам Волынца, который 14 сентября обратился с заявлением в НАЗК, Тарасюк нарушил требование закона «О НКРЭКУ», запрещающий близким к членам комиссии лицам входить в органы управления компаний, работающих на рынках электроэнергии и коммунальных услуг.