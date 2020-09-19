Любые сомнения относительно обоснованности формулы «Роттердам+» были окончательно сняты после получения заключения комплексной экспертизы специализированного института Службы безопасности Украины.

Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке.

"Финальной экспертизой подтверждено по заказу стороны обвинения, что отсутствуют убытки от действия формулы. Утверждать в дальнейшем о незаконности и необоснованности формулы было бы абсурдно", - отметил адвокат.

По его словам, предметом исследования финальной экспертизы были в том числе выводы эксперта этого же института СБУ от 2019 года, на основании которой в прошлом году были объявлены подозрения.

"Предметом ее исследования также была и первая экспертиза, и эти же эксперты этой же самой организации опровергли свое утверждение относительно 2016-2017 года и подтвердили, что за весь период действия формулы в 2016-2019 годах никакие убытки государству или кому-либо не причинены", - подчеркнул Трекке.

После этой экспертизы у прокурора САП, по словам адвоката, не оставалось иного варианта, кроме закрыть дело при отсутствии состава преступления.

"Ввиду более чем десятка выводов экспертов и международных исследований, предоставленных стороной защиты, подтверждающие обоснованность формулы. А также полученного стороной обвинения заключения СБУ, подтвердившего отсутствие убытков в результате действия формулы, САП не осталось ничего иного, кроме как принять объективное решение о закрытии дела", - отметил адвокат.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела «Роттердам +» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам +». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Это расследование проводилось с марта по август 2017 2020 в нем принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП, а расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.

Формула «Роттердам +» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила силу 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.