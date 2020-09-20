Пролоббированная олигархом Виктором Пинчуком правка в законе по зеленым тарифам, которая позволяет получать электроэнергию по льготной цене для своего сталеплавильного завода, забирает деньги у производителей зеленой электроэнергии

Об этом УНН рассказал глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Он отметил, что заключенный Минэнерго меморандум с инвесторами "зеленой" электроэнергии, впоследствии ставший законом - однозначно сыграл положительную роль. Уже в августе государство вовремя рассчиталась с производителями "зеленой" электроэнергии, чего не было в последние 8 месяцев, а украинцы сэкономили 600 млн грн.

Однако ситуация, на самом деле, не такая уж и позитивная. В период прохождения закона в Раде отдельные депутаты внесли в его текст свои лоббистсткие правки, которые исказили закон и, как следствие, не дали полноценно урегулировать вопрос, как это было изначально задумано, продолжил Конеченков.

К таким правкам, например, относится придуманное нардепами понятие "зелёная металлургия", таким образом отобрав деньги, необходимые для расчётов с производителями "зелёной" электроэнергии.

Пролоббировал их "слуга народа" Дмитрий Кисилевский, бывший сотрудник Виктора Пинчука и сделал он это в пользу сталеплавных заводов, в частности Пинчука.

"Я так понимаю, что это была отдельная договоренность между Пинчуком и отдельными депутатами, чтобы проголосовать за закон, введя в него положение "зеленой металлургии", - отметил Конеченков.

УНН уже писал об этой ситуации, указывая, что государственные льготы благодаря экс-сотруднику Пинчука получили избранные сталеплавные заводы, которые теперь освобождены от платежей в пользу государства, в частности "Укрэнерго". К таким относятся "Днепросталь", "Электросталь", "АзовЭлектроСталь", а также "Днепроспецсталь". В АМКУ проблему проигнорировали, а в НАПК ответили, что этот конфликт интересов проверят.

Напомним, в законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекта №3658, относительно сокращения зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятий «зеленой» электрометаллургии – для них будет применяться тариф на передачу, который не будет учитывать расходы «Укрэнерго» на выплаты по «зеленому» тарифу. Автором таких поправок был нардеп фракции «Слуга народа» Дмитрий Кисилевский.

По словам Кисилевский, в группу "зеленой" электрометаллургии попадают завод "Днепросталь" (г. Днепр, владелец - Interpipe Steel Виктора Пинчука), "Днепроспецсталь" (г. Запорожье, один из владельцев VS Energy Александра Бабакова), "Электросталь" (г. Курахово Донецкой обл, владелец - бизнесмен Игорь Анреєв) и "Азовэлектросталь" (г. Мариуполь).

Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие «зеленая металлургия» позволит экономить компании Интерпайп Виктора Пинчука 12-15 миллионов долларов ежегодно.

Председатель правления ЧАО НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью БизнесЦензор заявил, что за льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.

По его словам, освобождение отдельных предприятий от уплаты части тарифа «Укрэнерго» будет стоить около 100 млн грн., которые вынуждены будут заплатить другие потребители, в частности из социальной сферы.

«Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия разных потребителей. Что особенно печально – эту льготу получат предприятия из этого перечня – оплатят все другие потребители», - сказал Кудрицкий.