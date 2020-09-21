В «Укрзализныце» хотят решить проблему содержания малодеятельных станций для аграриев за счет других грузоотправителей, заложив эти расходы в тариф на перевозку

Об этом говорится в статье «Судьба малодеятельных станций - как набсовет УЗ смещает акценты с наболевших проблем на унификацию тарифов».

Издание отмечает, что по своей природе малодеятельные станции (МДС) – пережиток советского прошлого, когда казенных денег не считали, все было государственное — и земля, и зерно, и элеваторы. Колхозы-миллионеры выбивали «наверху» персональные ж/д пути к своим «закромам». Поэтому зачастую МДС расположены возле элеваторов, которые стали уже частными. Работают они сезонно, а объем погрузки и выгрузки на них составляет в среднем 2,3 вагона в сутки.

При этом затраты на содержание таких станций неоправданно высокие – около 450-480 млн грн в год. Для снижения расходов, необходимо принять решение по каждой малодеятельной станции – или закрыть ее, или передать на баланс местной власти или собственников элеваторов. Но вместо этого в УЗ решили унифицировать тарифы для перевозки всех грузов. В частности, такое решение предложил член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко.

«Лещенко начинает пропагандировать «альтернативную идею», мол, раз мы не решили с малодеятельными станциями, давайте возьмем деньги с повышения тарифов, точнее, с их унификации для всех видов грузовых перевозок», - сообщается в материале.

Издание подчеркивает, что унифицировать тарифы на перевозку грузов фактически означает заставить перевозчиков того же угля за свой счет доплачивать за перевозку зерна. А также финансировать нерешенную проблему малодеятельных станций.

Напомним, ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы «Укрзализныци» зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

В свою очередь Государственная регуляторная служба Украины пришла к выводу, что предложенная Мининфраструктуры унификация тарифов за перевозку пустых вагонов является очередным повышением тарифов на железнодорожные перевозки.