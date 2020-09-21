Ключевым показателем эффективности работы нового главы «Укрзализныци» Владимира Жмака станет отказ от практики покрытия убытков от пассажирских перевозок за счет прибыли от грузовых.

Об этом говорится в статье Центра транспортных стратегий.



Издание отмечает, что для "Укрзализныци" одной из серьезных проблем является кросс-субсидирование пассажирского сектора за счет тарифов на грузовые перевозки. В частности, в 2019 году УЗ за счет прибыли от грузовых перевозок, которая составила 19,5 млрд грн, покрыла 12,8 млрд грн убытков от пассажирских перевозок. Вместо того, чтобы инвестировать прибыль от грузовых перевозок в обновление движущего состава и улучшения качества предоставляемых услуг.



«Участники рынка вполне справедливо хотят целевого использования средств от повышения тарифов - обновления подвижного состава и инфраструктуры. Вместо этого компания часто "затыкает дыры", полученные от убыточного пассажирского сектора. Особенно это касается пригородных перевозок. Местные бюджеты едва ли справляются со своими обязательствами компенсации расходов. Так, за прошлый год и первый квартал 2020 года "Укрзализныця" не получила от местных органов власти более 500 млн грн компенсаций за перевозку льготников», - говорится в материале.



По словам главы УЗ, он намерен снизить убыточность пассажирских перевозок за счет налаживания сотрудничества с местной властью.



"Я хочу внедрить систему публичных сервисных договоров. "Укрзализныця", заключает, например, с Одесской ОГА, контракт на перевозку льготных пассажиров, в бюджетах есть на это средства. Мы перевозим ваших льготных пассажиров, но вы нам за это платите. Политическая конкуренция заставит их соглашаться. Кто платит - у того избиратели ездят в новенькой электричке с кондиционером", - заявил Жмак.



Что касается обновления подвижного состава в УЗ, то издание сообщает, что реализовать это намерены путем выделения средств из госбюджета на отдельную программу. В частности, Министерство инфраструктуры обратилось в Минфин с запросом внести в госбюджет на 2021 год программу по обновлению пассажирского подвижного состава для закупки 100 пассажирских вагонов на сумму 3,28 млн грн.



Напомним, ранее экономист Борис Кушнирук отмечал, что «Укрзализныця» станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых.