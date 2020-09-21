Перевозки грузов «Укрзализныцей» по отдельному графику должны оплачиваться вдвое дороже, как предусмотрено утвержденными правилами. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов.

По словам депутата, практика перевоза грузов железной дорогой по отдельному графику всего за 20% доплату – коррупционная. Но она наконец прекращена, и все грузоотправители поставлены в равные условия – за ускоренную перевозку груза нужно платить вдвое дороже.

«Есть правила перевозок. Они утверждены. И там сказано: если перевозить вне графика, это должно стоить на 100% дороже. А ситуация, при которой за доплату в 20% ломаются маршруты перевозок для всех остальных перевозчиков, производителей и промышленности – абсолютно ненормальная. Поэтому я полностью поддерживаю правила: хотите, чтобы вас возили по отдельным графикам – значит, платите, как положено, плюс 100% к тарифу», - сказал Магомедов.

По его мнению, выполнение «Укрзализныцей» рекомендаций Антимонопольного комитета относительно соблюдения норм законодательства по тарифам за особые условия перевозок, свидетельствует о готовности нового руководства УЗ преодолеть коррупцию в отрасли.

«То, что ломаются коррупционные схемы – свидетельство, что в АМКУ ведется нормальная работа, в УЗ тоже есть изменения в лучшую сторону. Я думаю, что общие такие действия должны привести к тому, что коррупция на перевозках будет устранена», - считает Магомедов.

Напомним, ранее «Укрметаллургпром» обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу коррупционных схем в «Укрзализныце», связанных с перевозкой грузов на особых условиях. Схема предусматривала, что определенные компании заказывали ускоренную перевозку грузов за доплату в 20% вместо положенных 100%. В результате маршруты перевозок были изменены, а потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.