Недавно в Украине произошло громкое событие - 15 июля Верховный суд отказал кассационной жалобе Национального банка Украины против банка "Премиум", который попал под "ликвидационную волну" 4,5 года назад, не имея никакой задолженности ни перед государством, ни перед НБУ.

Вместе с этим, были приняты решения об отмене решения НБУ о ликвидации банка и отмене решения Фонда о начале ликвидационной процедуры, пишет "Знай.uа". Но пока же долгожданной реализации в жизнь положений соответствующего постановления так и не произошло. Вместе с этим, в СМИ получают огласку и, не менее громкую, детали проведения конкурса на должность Председателя Правления АО "Ощадбанк". Интересные подробности обоих этих вопросов рассказал председатель правления банка "Премиум" Леонид Первак.

- Какой у Вас трудовой стаж?

- Окончил я в 1987 году Одесский институт инженеров морского флота по специальности "финансирование и экономика морского транспорта". После этого я до 1990 года работал заместителем главного бухгалтера и начальником финансово-экономического департамента Николаевского морского порта.

С 1991 года я работал в должности главным бухгалтером управления культуры облисполкома.

В 1998 году учился в Канаде у банка, а затем я начал работать руководителем Николаевского регионального управления «Правэксбанка», а с 2000 года – председателем «Правэксбанка».

С 2003 года работал на должностях заместителя Председателя Правления банков «Форум», «Финансы и кредит», «Златобанк», а затем до 2020 года я работал председателем правления банка «Премиум».

- Так что очевидно, что вы в банковской сфере не новичок. А что, собственно, сейчас с банком "премиум"?

- Его в 2016 году пытался незаконно ликвидировать Национальный банк Украины, а точнее его тогдашняя руководительница Валерия Гонтарева. Впрочем я лично обратился в Хозяйственный суд города Киева и дошел до Верховного Суда. В результате, именно этим судом деятельность Национального банка Украины была признана неправомерной и постановлено компенсировать все материальные, финансовые и моральные убытки акционерам банка.

- А что же тогда с вкладчиками? Что с активами банка?

- Банк «Премиум» – один из очень немногих банков, который полностью рассчитался с клиентами банка: как физическими, так и с юридическими лицами.

Более того, около 200 млн грн, принадлежащих банку "Премиум", находятся на корреспондентском счете в Нацбанке, что свидетельствует о положительной динамике развития активов банка.

- Значит, Валерия Гонтарева по сути «убила» реально работающий банк? По каким именно причинам? К кому Вы обращались, чтобы прекратить этот беспредел?

- Это из города Лондона сейчас Валерия Гонтарева рассказывает, что она белая и пушистая и наводила порядок в банковской системе. На самом деле, все немного не так. И яркий тому пример – история, произошедшая с банком «Премиум».

Данный банк она ликвидировала лишь потому, что глава наблюдательного совета банка в 2015 году подал свою кандидатуру на должность мэра Киева. Не знаю, кто именно за это просил, но с достаточно большой вероятностью предполагаю, что это был именно Петр Порошенко.

Поэтому были включены анти-законные рычаги давления. Национальный банк Украины, ни с того ни с сего, назначает проверку, по результатам которой составляет акт с чисто вымышленными нарушениями. Например, было написано, что банк нарушает правила операций с ценными бумагами, а потом пишут правдивую информацию – что в активах банка, вообще, отсутствуют ценные бумаги.

Я добился приема у тогдашнего Президента Украины Петра Порошенко. Но, хоть он и заверил меня, что будет все по закону и банк должен работать, как только я вышел за дверь его кабинета, как он дал команду вводить в банк временную администрацию.

- Итак, Вы доказали в Верховном Суде свою правоту, но после изменений в законодательстве, так называемого «антиколомойського» закона, работу банка восстановить невозможно?

- К сожалению, вы полностью правы. Однако, я все же решил побороться в конкурсе за должность председателя правления и заместителя Председателя Правления АО «Ощадбанк».

- Очень интересно. Недавно как раз началось журналистское расследование по вопросу деятельности наблюдательного совета этого банка. Что вы можете сказать по данному поводу?

- К сожалению, можно констатировать один простой факт – украинская власть теряет влияние на свои же банки через протянутый иностранцами и поддержаный Петром Порошенко в 2015 году закон, который создал такие органы из числа иностранцев и наделил их огромными полномочиями.

Кого туда набрали, трудно даже представить – и это при том, что украинские банкиры и финансисты являются очень профессиональными и, в основном, как раз они на протяжении последних 20 лет разрабатывали новации в банковском пространстве и реализовывали их.

- В самом деле? А то довольно часто, наоборот, обращают внимание, что Украина отстает и нам нужны иностранные специалисты.

- По крайней мере, в банковской сфере нам учиться нечему. Об этом еще можно было говорить в конце 80-х годов и в начале 90-х годов прошлого века. Впрочем, сейчас мы сами способны многому научить иностранцев. Настоящие банкиры на Западе это признают.

- И как прошел конкурс в отношении вас?

- Мне отказали на самом первом этапе. Отказали, не встречаясь со мной, не обсуждая мои предложения по усовершенствованию работы АО «Сбербанк», а мне, даже не будучи в середине банка, видно, как можно изменить к лучшему многие моменты.

Учитывая это, я обратился с иском в суд и требую отменить этот фарс, который называется конкурсом.

- Что же, собственно, не так с его проведением?

- К сожалению, многое. Я уверен, что суд разберется с этим вопросом, поскольку я вижу многочисленные нарушения, начиная с непонятного проведение конкурса на должность Председателя Правления, когда его назначают, потом прекращают, потом опять проводят.

В конкурсе на должность заместителя Председателя Правления мне также просто сообщили, что я не подхожу. Однако, отмечу, сообщил не банк, не конкурсный комитет, а некое общество с ограниченной ответственностью, которому наблюдательный совет, Насколько я понимаю, делегировал вместо себя отбирать претендентов.

- А конкурс проводит наблюдательный совет АО "Ощадбанк"?

- Да, он. В его состав входят, в основном, иностранцы. Что они знают о нашей финансовой системе и об украинских реалиях, мне непонятно. Как они могут отбирать кандидатуры, скажите мне пожалуйста, если в Украине не работали, а те "новые лица" из отечественных реформаторов также в банковской сфере не имеют имени.

Ставят вопрос о знании английского языка. Ладно. Я его знаю. Впрочем, для работы на отечественном рынке зачем это знание? Чтобы с ними без переводчика общаться? На этих должностях нужен отечественный финансист и украинского ему хватит полностью.

Комментарий адвоката Леонида Первака

Несколько уточняющих деталей рассказал и адвокат Леонида Первака, представляющий его интересы в суде, – Алексей Бебель.

- Есть ли, на Ваш взгляд, шансы отменить конкурсы в АО «Ощадбанк»?

- Знаете, я никогда ничего не говорю о том, что может произойти. Прогнозы давать-дело не самое лучшее. Зато, я вижу много оснований, которые дают возможность утверждать, что проводить конкурс таким образом, как это происходит, неправильно с точки зрения закона.

- Почему, на Ваш взгляд, это происходит?

- Мне кажется, что основная причина в том, что в Украине конкурсы проводятся, в основном, не для того, чтобы отобрать лучших. Это касается судебной системы, прокуратуры и многих других органов. Банковская система, к сожалению, не исключение.