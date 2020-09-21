Временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты систематических платежей компанией «Эф Энд Эм Украина» родного брата главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в адрес ГП «Оператор Рынка» для участия в торговле электрической энергией в ежедневном режиме.

Об этом сообщил один из членов ВСК, народный депутат Валентин Наливайченко.

"В рамках работы временной следственной комиссии мы обнаружили, что с октября 2019 по май 2020 года компания «Эф энд Эм Украина» стабильно оплачивала ГП «Оператор рынка» ежемесячные платежи за участие в организованных сегментах рынка электроэнергии - «рынка на сутки вперед» и «внутрисуточном рынке», - сообщил народный депутат на своей странице в социальной сети Facebook.

Эти платежи, по данным ВСК, давали возможность компании «Эф Энд Эм Украина» покупать и продавали электроэнергию в ежедневном режиме.

«Первый платеж был осуществлен 7 ноября 2019 года, буквально через три дня (!) после того, как Валерий Тарасюк стал председателем Национального регулятора в сферах энергетики и коммунальных услуг», - назначил Наливайченко.

По предварительным выводам ВСК, активность «Эф Энд Эм Украина» на энергетическом рынке существенно усилилась после того, как Валерий Тарасюку занял должность председателя НКРЕКП.

По данным следственной комиссии, Валерий Тарасюк на момент назначения в НКРЕКП возглавлял «Эф Энд Эм Украина» и владел 10% ее уставного капитала. После назначения он передал управление компанию родному брату Артему Тарасюку, который возглавляет ее и поныне.

Ранее стало известно, что уже после назначения Тарасюка главой НКРЕКП компания его родного брата была контрагентом НЭК «Укрэнерго» - системного оператора энергосистемы Украины.

Напомним, впервые информация о бизнес-интересах семьи главы НКРЕКП Валерия Тарасюка в энергетике еще 10 сентября сообщил бывший заместитель председателя комитета Верховной рады по предотвращению и противодействию коррупции Борислав Береза. В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании «Эф энд Эм Украина».

На ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована. СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Валерий Тарасюк на него не явился.

14 сентября народный депутат Михаил Волынец официально обратился к НАЗК для проверки фактов нарушения Тарасюком антикоррупционного законодательства и требований закона «О НКРЕКП». Также нардеп обратился в Кабинет Министров с требованием прекратить полномочия Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов.