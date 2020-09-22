Установлением тарифов на перевозку по железной дороге должен заниматься независимый регулятор, что обеспечит их обоснованность

Об этом заявила экс-глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

«Безусловно, нужен независимый регулятор. Так же, как это есть, например, по транспортировке газа, так же это нужно для транспортировки по железной дороге», - уверена Ляпина.

По ее словам, также необходимо провести реформу тарифа, чтобы не включать в него то, что не касается непосредственно железнодорожных перевозок.

Эксперт пояснила, что в состав тарифа не должно входить содержание непрофильных активов, которые есть на балансе УЗ. "Реформа тарифа все равно должна быть проведена, от нее никуда не денешься. Регулятор должен потом работать с монопольными составляющими этого тарифа. Но если в этот тариф навешать снова специальные больницы, какие - то соцуслуги, санатории и еще что-то, то это никому не даст ответ на вопрос, так что же такое железнодорожные перевозки», - пояснила Ляпина.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора-Национальной комиссии, которая будет осуществлять государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект - «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта» (№3927).