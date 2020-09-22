«Укрзализныця» должна посчитать и показать себестоимость услуг по перевозке перед тем, как заявлять о повышении тарифов.
Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев.
«Чтобы говорить о стоимости услуги, которую государство как монополист через «Укрзализныцю» продает бизнесу, необходимо сначала определиться с ее себестоимостью», - сказал Бондарев.
По его словам, государственные компании созданы для того, чтобы сделать услугу дешевой и качественной. И только после подсчета себестоимости услуги УЗ по перевозке следует определяться с ее ценой и системой определения этой цены.
Также, по его мнению, прежде чем повышать тарифы, необходимо провести реформу компании.
Звезда "1+1" Лидия Таран засветила роскошь своего нового дома, Мазур не сдержалась: "Это просто..."
"Зашла сумма 350 гривен": ПриватБанк блокирует карты после начисления денег, украинцы схватились за голову
Роскошная Асмус вышла в свет и показала, что потерял Харламов: "Лучше Кошкиной"
Бесстыжая «невеста» Харламова в бикини показала упругие формы со всех сторон: "Что ж ты делаешь-то?"
«Я считаю, что сначала необходимо определиться со структурой, потому что сегодня она неэффективна. Компанию необходимо разделить на составные части, и дальше понять, что нужно оставить, а что оптимизировать. Потом, посчитав себестоимость перевозки, определяться с ценой и с системой определения этой цены. Вот моя позиция», - пояснил народный депутат.
Напомним, ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы «Укрзализныци» зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.
В свою очередь Федерации работодателей ТЭК заявляла, что повышение железнодорожных тарифов на грузоперевозки увеличит транспортные расходы энергопредприятий на 150 млн грн в текущем году, и еще на 1 млрд грн - в следующем, что приведет к катастрофе в отрасли.