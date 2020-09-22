Национальное антикоррупционное бюро пытается всячески оспорить решение прокуратуры о закрытии дела «Роттердам+», чтоб восстановить свою репутацию, испорченную после безосновательного многолетнего расследования.

Об этом в эфире телеканала ZIK сообщила адвокат стороны защиты Наталья Дригваль.

«Такая агрессия со стороны НАБУ - попытки обжаловать и в Офис генерального генпрокурора, и через обращение Чумака (экс-депутат Виктор Чумак, - прим.) через Высший антикорупционный суд - это является попыткой восстановления своей репутации», - сообщила Дригваль.

Адвокат подчеркнула, что более 5 экспертиз не подтвердили наличие никакого ущерба от действия формулы «Роттердам+» и ещё более десятка экспертных заключений установили, что формула была полностью корректна и обоснована.

По мнению еще одного адвоката стороны защиты Ирины Одинец, НАБУ годами спекулировало на теме «Роттердам+» и поэтому после законного решения САП закрыть дело из-за отсутствия состава преступления, отказывается это решение признавать и пытается поставить его под сомнение.

«Зря что ли НАБУ кормилось с этого дела, «расследуя» и ища где только можно и убытки, и потерпевших, чтобы сейчас сказать, что дело просто закрыто? Поэтому они пошли его (решение САП о закрыли дела - прим.) оспаривать», - отметила в эфире телеканала ZIK Ирина Одинец.

Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела «Роттердам+» за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Формула «Роттердам+» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.