Офис реформ при Офисе Президента Украины ищет пути упрощения и удешевления подключения к электросетям. От этого зависит улучшение позиции Украины в рейтинге Doing Business, Премьер Министр Денис Шмыгаль определил это как приоритетную задачу в августе 2020

Об этом пишет на своей странице в сети Facebook энергоэксперт, экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Сергей Чех.

Сергей Чех сообщил, что сейчас Украина находится на 64 позиции среди 190 стран мира в рейтинга легкости ведения бизнеса. По его мнению, повысить рейтинг можно путем упрощения и удешевления процедуры подключения к сетям.

«Офис реформ при Офисе Президента Украины уже работает над созданием более комфортной и простой системы - с единым окном приема документов и отказом от согласования одного присоединения десятком госслужб. Но эти изменения требуют изменения законодательства и регламентов, что, конечно, займет много времени. С вопросом стоимости - несколько проще. Каждый потребитель, который подключает дом или бизнес-объект к сетям, оплачивает две составляющие стоимости: фиксированный тариф на мощность присоединения (подстанционная составляющая) и расчетную стоимость работ по строительству линий необходимых для подключения потребителя (линейная составляющая)», - отмечает Сергей Чех.

По его словам, сейчас эксперты рынка предлагают снизить стоимость присоединения именно за счет подстанционной составляющей - ликвидировать ее уплату заказчиком. Однако это означает, что финансирование развития всех существующих сетей, в том числе и тех, которые действительно нужны для присоединения конкретного заказчика, возлагается на оператора системы передачи.

«Главный вопрос заключается в том, способен ли оператор системы распределения в современных условиях, или при стимулирующих тарифов с показателями, обнародованным Регулятором, выполнять важнейшую для удешевления и ускорения присоединения миссию - обеспечивать опережающее развитие существующих сетей, увеличение мощности и пропускной способности и создавать условия для ускоренного роста экономики Украины? Ответ на первый вопрос - нет! На второй - также нет! Доходность на старую базу активов должна составлять не менее 7%», - уверен Сергей Чех.

Эксперт отметил, что в итоге повышение ставки до 7% позволит решить несколько задач - улучшить общее состояние электросетей, а значит и качество электроснабжения; удешевить подключение для новых потребителей; повысить стоимость государственных облэнерго для приватизации.

«Сейчас вопрос стоимости присоединений зависит исключительно от решения НКРЕКУ увеличить ставку доходности на старую базу активов облэнерго. Решиться на это решение означает успешное завершение реформы улучшения качества услуги присоединения», - резюмировал Сергей Чех.

Как ранее сообщалось, народный депутат Людмила Буймистер заявила, что НКРЭКУ должны пересмотреть ставку доходности на существующую базу активов и повысить ее до 6-7%. От этого зависит снижение стоимости подключения к электросетям.

Напомним, эксперты уверены, что принятые НКРЭКУ ставки стимулирующих RAB-тарифов для операторов систем распределения на уровне 3% для «старых» и 16,74% для «новых» активов не приведут к росту инвестиций в модернизацию сетей.