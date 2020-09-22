Государственное предприятие Гарантированный покупатель привело детальный перечень мероприятий, реализация которых позволит решить проблему задолженности и дефицита средств для уплаты произведенной зеленой электроэнергии в Украине.

Как сообщается, главная проблема с оплатами перед предприятиями ВИЭ возникает из-за несвоевременности и неполных расчетов НЭК Укрэнерго перед ГП Гарантированный покупатель.

Также для покрытия дефицита и осуществления выплат производителям из ВИЭ возможны следующие источники его покрытия: плата за урегулирование небалансов за сентябрь-октябрь 2020; привлечение кредитных средств международных финансовых институтов; выпуск облигаций внутреннего государственного займа, что предусмотрено Законом 810-IX.

Как отмечают в госпредприятии, есть ряд решений, которые позволят стабилизировать ситуацию с оплатами на рынке электроэнергии и минимизируют манипуляции.

"Установить минимальную цену на ВСР (внутрисуточном сегменте рынка) на уровне не ниже 105% от цены РСВ (рынка в сутки вперед) для соответствующего расчетного периода. Сделает невозможными манипуляции участников рынка, которые связаны с куплей-продажей электрической энергии между различными сегментами рынка", - отмечают в предприятии.

Также предлагается установить для ГП «Гарантированный покупатель» при расчете цены на электрическую энергию, которую предприятие вынуждено продавать как небалансы оператору системы передачи «Укрэнерго», отдельный коэффициент финансового сбалансирования для определения цены продажи на уровне не ниже 95% от цены РСВ соответствующего расчетного периода с целью обеспечения выполнения предприятием специальных обязанностей.

Кроме того, сообщается, что ситуацию с оплатами улучшит обеспечение своевременной оплаты со стороны НЭК «Укрэнерго» услуги и купленных небалансов электроэнергии у ГП «Гарантированный покупатель».

По данным госпредприятия, дефицит средств для выполнения обязательств перед производителями "зеленой" электроэнергии до конца года составляет 18,8 млрд грн из которых: 9,8 млрд грн - недостаточный объем средств в соответствии с прогнозным графиком расчетов НЭК «Укрэнерго» по услугу и урегулированию небалансов, а также 9 млрд грн – часть ранее накопленного долга.

Как сообщалось, 18 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг, а также компания "Укрэнерго" должны обеспечивать возможность полных расчетов за произведенную "зеленую" электроэнергию в Украине. Ранее он сообщал, что государство планирует в четвертом квартале 2020 года выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов.

Напомним, 1 августа вступил в силу закон №810-IX, задача которого – реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и инвесторами в ВИЭ. Документ предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы, по планам законодателей, позволит экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина реализовала положения меморандума между Кабинетом Министров и иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику по сокращению зеленых тарифов для солнечных и ветровых станций, что уменьшило финансовые затраты на "зеленую" энергетику.