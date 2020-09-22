Владелец сигаретной компании Tedis Борис Кауфман смог избежать штрафа, который наложил на фирму Антимонопольный комитет Украины, после личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждает главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Поддержка сигаретной монополии компании "Tedis Украина" – одна из самых очевидных коррупционных схем с участием президента Владимира Зеленского. Как сообщает издание "Гордон", такое мнение на своей странице в Facebook высказал главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.



Журналист в виде списка изложил хронологию событий последнего года: от публичной борьбы с табачной монополией и до решения о создании единого оператора на табачном рынке, которое, по его мнению, развернуло курс на монополизацию табачного рынка.



"Поскольку Зеленский обещал победить коррупцию, произошло следующее:

В ноябре 2019 года АМКУ наложил новый штраф на сумму 6,5 млрд грн на всех участников монополии, в том числе 3,4 млрд – непосредственно на сам Tedis. На тот момент Офис президента поддержал главу АМКУ [Юрия] Терентьева – еще бы, ведь "новые лица" обещали разломать "старые схемы".

Но 23 мая в Одессе прошла встреча главы СБУ Ивана Баканова с владельцем Tedis Борисом Кауфманом. Это было началом сближения новой власти с Tedis.

10 июня по иску АМКУ Хозяйственный суд Киева наложил арест на счета Tedis на сумму в 3,4 млрд грн. Кауфман, казалось, был поставлен в безвыходное положение – надо платить.

3 июля по личному требованию президента Зеленского глава АМКУ Юрий Терентьев был уволен с должности. А новой главой АМКУ была назначена подруга семьи президента Ольга Пищанская – юрист из Кривого Рога, которую в парламенте никто не знал, ее потребовал назначить лично сам Зеленский.

5 июля состоялась личная встреча президента Зеленского с Кауфманом в Одессе в ресторане "Рыба". Никакого штрафа Tedis в бюджет платить не стал. О чем Зеленский говорил с Кауфманом, его пресс-служба не сообщила.

13 июля суд первой инстанции отменил решение о наложении ареста на счета Tedis. Антимонопольный комитет почему-то не обжаловал это решение сразу после принятия.

19 августа – апелляционную жалобу на это незаконное решение Антимонопольный комитет подал спустя пять недель! Какое-то поразительное упорство подруга семьи президента Пищанская проявила, лишь бы не забрать в бюджет миллиарды Кауфмана. Очевидно, что это невозможно без специальной команды самого президента.

Сентябрь 2020-го. Прошло 10 месяцев с момента наложения штрафа АМКУ. Международная компания "Империал Тобакко" заплатила наложенный штраф в 460 млн грн, а вот Tedis удается не платить ни копейки до сих пор", – написал Бутусов.

Он отмечает, что "Слуга народа" не ликвидировала сигаретную монополию, а наоборот, передала этот бизнес "под личный контроль" Зеленского. Бутусов считает, что в деле Tedis АМКУ играет на стороне монополиста, а Кауфман имеет полную поддержку МВД, СБУ и Офиса генпрокурора и решает с новым президентом вопросы так же, как решал их со старыми президентами.



"Судя по такой мощной поддержке самого президента, Кауфману платить 3,4 млрд не придется, а если и придется, то явно не в государственный бюджет", – резюмировал Юрий Бутусов.



9 сентября Кабмин поддержал создание национального оператора на рынке табачных изделий. Как отметили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, документ разработан Минэкономики совместно с Минфином.



Как пишет издание LB.ua, согласно проекту решения Кабмин предоставляет статус "национального оператора на рынке табачных изделий" одному юридическому лицу. Фактически такой "национальный оператор" становится частным монополистом-оптовиком с официальным статусом. Производители сигарет должны будут продавать ему всю свою продукцию для оптовой дистрибуции. Отбирать "оператора" будут по прописанным в постановлении критериям. Сейчас критерии прописаны так, что под них может подойти только одна компания – "Tedis Украина", отмечает автор статьи Сергей Шулика.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявлял, что министр экономики Игорь Петрашко лоббировал интересы "Tedis Украина" и должен быть уволен.