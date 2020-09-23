«Укрзализныця» должна отказаться от практики решения финансовых проблем исключительно повышением тарифов на перевозки, нужно побороть коррупцию в компании

Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко.

"Обычно, повышение тарифов, когда происходит в "Укрзализныце" - это не потому что оно является оправданным, а потому, что в "Укрзализныце" есть проблемы, которые надо решать, и лучше всего это решать за счет бизнеса, за счет пользователя услуг, которым непосредственно являются бизнес или пассажиры", - пояснил Скичко.

По мнению депутата, «Укрзализныця» должна повышать свою эффективность и прибыльность, в первую очередь за счет борьбы с внутренней коррупцией и за счет оптимизации расходов.

«Сегодня, когда железная дорога вкладывает в тариф все те затраты, которые несет компания, она автоматическая убивает бизнес, который пользуется услугами «Укрзализныци»... Если мы будем вкладывать в тариф переплаты на закупках «Укрзализныци», расходы за содержание вокзалов, за содержание непрофильных активов и т.д., то в результате мы будем иметь то, что имеем сегодня», - считает Скичко.

Он также отметил, что навести порядок в тарифообразовании сможет независимый регулятор, законодательную основу для создания которого уже подготовили депутаты.

"Должна быть создана Национальная комиссия по вопросам регулирования на транспорте и соответствующий законопроект уже зарегистрирован в ВР. Мы в ближайшее время должны рассматривать его в Комитете, сейчас же проходят консультации с основными стейк-холдерами», - сообщил Скичко.

Напомним, ранее «Укрметаллургпром» обратился к НАБУ и Нацполіції по поводу коррупционных схем в «Укрзализныце», связанных с перевозкой грузов на особых условиях, предусматривающие 20% доплату за ускоренное перевозки грузов, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.

В то же время эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян назвал существенными недостатками в работе министра инфраструктуры сомнительную кадровую политику и масштабную коррупцию в "Укрзализныце", а также посоветовал руководству Мининфраструктуры и "Укрзализныци" поискать финансовый ресурс не поднятием тарифов на грузовые перевозки, а сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год.