Украинское общество имеет разные точки зрения на проблематику восстановления контактов с оккупированными территориями Донбасса.

Но важно эти разные позиции объединить и сформулировать общую стратегию действий. Об этом заявил народный депутат от «Батькивщины», первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономического развития Сергей Тарута во время презентации доклада «Гибридный мир. Будущие сценарии войны на Донбассе» в «Украинском институте будущего».

«Экономическая блокада Донбасса фактически привела к тому, что Украина потеряла десятки миллиардов гривен поступлений в Госбюджет, а террористы существенно увеличили возможности своего финансирования. Так кому же на самом деле выгодна эта блокада? Украине-нет! Поэтому нужно искать приемлемые варианты восстановления экономического и гуманитарного взаимодействия с оккупированными территориями Донбасса», - подчеркнул Сергей Тарута.

По мнению депутата, политическая составляющая мирного урегулирования будет нуждаться в более значительном времени. Но Сергей Тарута уверен, что Украина вернет ОРДЛО под свой суверенитет.

"Верю в это непоколебимо.Однако, чтобы это произошло быстрее, Украина нуждается в действенной стратегии экономического восстановления и реинтеграции Донбасса. Сейчас власть в очередной раз готовит такой документ. Но, к сожалению, она привлекает к такой работе чиновников, которые не понимают истинных потребностей региона, которые не живут его проблемами. Поэтому и успеха у таких "стратегических" попыток нет", - отметил Тарута.

Также он напомнил участникам дискуссии о колоссальной проблеме жизнедеятельности предприятий в «серой» зоне.

«Я часто общаюсь с руководителями таких предприятий, и знаю, что они ежедневно решают проблемы фактического выживания предприятий и сохранения человеческих жизней», - напомнил Сергей Тарута.

Как считает парламентарий, сейчас важно сформулировать прежде всего единое общественное видение экономических, социальных, экологических, гуманитарных вопросов реинтеграции Донбасса. Поэтому нужно создать действенную объединительную платформу для того, чтобы сформулировать и наработать действительно реальную стратегию реинтеграции Донбасса.