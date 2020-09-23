Правоведы не видят никаких оснований для признания неконституционным введения "зеленых" тарифов, которые пытаются отменить через Конституционный суд близкие к олигарху Коломойскому депутаты.

Об этом написала народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

Депутат сообщила, что получила заключение ученых Национального юридического университета имени Я. Мудрого, которые провели в результате проведенного научно-правового исследования пришли к выводу в отсутствии оснований считать неконституционными положения законов о «зеленых» тарифах.

"Уже имею на руках научно-исследовательскую разработку группы ученых университета, в которой эксперты в области конституционного права дали детальные разъяснения относительно разграничения полномочий Верховной Рады Украины и органов исполнительной власти. Их предварительное заключение-правоведы не видят никаких оснований неконституционности зеленого тарифа", - написала Буймистер.

Она также добавила, что передаст исследование представителям украинских ассоциаций возобновляемой энергетики, которая заявили о намерении участвовать в рассмотрении дела в Конституционном суде.

Напомним, 10 августа по иску 47 народных депутатов, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство в деле о конституционности закона о зеленых тарифах. Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

В свою очередь член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко заявил, что отмена Конституционным судом «зеленых» тарифов ударит по 25 тысячам украинцев, которые поставили солнечные электростанции на крыше, и по около 400 мелких бизнесменов.

16 сентября крупнейшие ассоциации отрасли ВИЭ (Ассоциация возобновляемой энергетики Украины, Украинская ветроэнергетическая ассоциация, Ассоциация солнечной энергетики Украины, Европейско-Украинское энергетическое агентство) заявили об объединении усилий для того, чтобы подтвердить законность действия зеленого тарифа в Украине и защитить отрасль от олигарха Игоря Коломойского.